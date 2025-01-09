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Опоздал на 3 часа — уволят ли за это с работы

9 января 2025 19:06
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Могут ли уволить с работы человека за отсутствие на рабочем месте — в Гоструда объяснили
Двое мужчин во время рабочей смены в офисе. Фото: УНИАН
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

В украинском законодательстве отсутствует четкий перечень причин, который бы позволял работодателям увольнять сотрудников, которые не явились на работу без уважительной причины. При этом директора фирм все же могут отказываться от услуг работника, если он прогуливает работу.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, к каким действиям могут прибегнуть работодатели, если человек прогуливает работу.

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Как пояснила пресс-служба Гоструда во Львовской области, работодатель наделен правом уволить работника, если он прогуливает работу без уважительных причин. В таком случае трудовой договор с ним расторгнут.

Так, в Кодексе законов о труде (КЗоТ), а также в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда Украины "О практике рассмотрения судами трудовых споров" прогул означает, что работника не было на работе в течение трех часов и более, если рабочий день продолжается. При этом, чтобы уволить человека по п. 4 ст. 40 КЗоТ не обязательно, чтобы его не было на работе более 3 часов — важно, чтобы у работодателя были исчерпывающие доказательства, которые с достоверностью подтверждают отсутствие работника на работе более 3 часов в течение рабочего дня.

"Но при этом следует учитывать, что отсутствие работника не на предприятии, а на рабочем месте не может считаться прогулом— если работник не покинул место расположения предприятия, он не может быть уволен по п. 4 ст. 40 КЗоТ, хотя к нему и может быть применено другое дисциплинарное взыскание", — пояснили в Гоструда.

При этом прогулом без уважительной причины в Украине считают:

  • если работник самовольно использовал отгулы или очередной отпуск (т. е. не согласовал это с начальством);
  • сотрудник оставил работу до окончания срока трудового договора (если отсутствуют права на его досрочное расторжение);
  • работник не выполнил положения ч. 1 ст. 38 КЗоТ (речь идет об обязательном письменном предупреждении работодателя, что человек хочет уволиться по собственному желанию);
  • работник ушел с работы до истечения двухнедельного срока с момента подачи соответствующего заявления;

Когда украинцы могут законно не явиться на работу 

Гражданину можно не являться на работу, если для этого есть серьезные обстоятельства. Согласно судебной практике, это:

  • пожар, наводнение (другие стихийные бедствия);
  • аварии или простой на транспорте;
  • выполнение гражданского долга (оказание помощи лицам пострадавшим от несчастного случая, спасение государственного или частного имущества при пожаре, стихийном бедствии);
  • уход за заболевшим неожиданно членом семьи;
  • отсутствие на работе с разрешения непосредственного руководителя;
  • отсутствие по состоянию здоровья.

Напомним, в 2025 году украинцам проиндексируют зарплаты. С января текущего года действует единый подход в вопросе исчисления индекса потребительских цен для осуществления индексации зарплаты населения.

Также мы писали, что украинским работодателям грозят штрафы в 80 тыс. грн. Речь о тех предприятиях, где зарплаты платят "в конвертах".

работа штраф увольнение рынок труда работодатели

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