Уволят ли работника за прогулы на работе — что должны знать украинцы в 2025 году

Человек работает за компьютером. Фото: Unsplash

Не все сотрудники всегда ответственно относятся к соблюдению трудовой дисциплины. Кто-то из них, например, может длительное время не приходить на работу без серьезных для этого причин.

В Юго-Восточном межрегиональном управлении государственной службы по вопросам труда рассказали, есть ли право у работодателя прекратить сотрудничество с таким работником.

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По словам специалистов, во время военного положения в Украине несколько изменили трудовое законодательство. Нововведение, в частности, коснулось нормы об увольнении работников, поскольку в 2022 году были внесены правки в статью 36 Кодекса законов о труде Украины.

"Ее дополнили пунктом о том, что основанием для прекращения трудового договора является отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев подряд", — говорится в сообщении.

При этом это не считается увольнением за прогул, предусмотренном статьей 40 упомянутого Кодекса. Все потому, что работник может долго не появляться на работе по любым причинам.

"Поэтому для правомерного увольнения необходимо документально зафиксировать факт отсутствия работника и информации о его причинах. Такое увольнение происходит без согласования профсоюза, даже для социально уязвимых категорий работников", — отметили специалисты.

Что еще стоит знать

В Украине родителям, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет, и если он учится дистанционно, позволили договариваться с работодателем о дистанционном или надомном формате работы. Также работников, которые работают дома или дистанционно, могут направлять в служебные командировки, если такой пункт есть в их трудовом договоре.

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