Робота і вихідні у травні 2025 — скільки українці працюватимуть і відпочиватимуть

Робота і відпочинок у травні — скільки вихідних матимуть українці
Всі працевлаштовані українці, навіть якщо робота дистанційна, мають офіційні вихідні. Щомісяця кількість днів відпочинку варіюється, а до повномасштабної війни на тривалість робочого часу впливли ще свята. Постає питання, скільки доведеться працювати українцям у травні 2025 року.
Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки днів відпочинку матимуть працівники у травні.
Робочі дні та вихідні
Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, травень містить дві дати, які повинні бути офіційними вихідними для працівників:
- 1 травня — День праці;
- 8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
Але повномасштабна війна внесла корективи. Відповідно до закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" № 2136-IX всі додаткові вихідні, святкові та неробочі дні, окрім суботи і неділі, скасовуються. Тож офіційно українці матимуть 22 робочих дні та 9 вихідних у травні 2025 року.
Водночас зауважимо, що приватні підприємці мають право на власний розсуд встановлювати графік роботи та режим відпочинку. Тобто ніхто не заважає зробити 1 та 8 травня додатковими вихідними. Про таку можливість варто дізнатися безпосередньо в керівника.
Плюс скасування святкових днів відпочинку впливає на розрахунок відпусткових виплат. Можуть виникнути питання щодо обчислення стажу та середньої заробітної плати, а також визначення тривалості щорічної відпустки.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, українці мають право ділити щорічну відпустку на кілька частин. Але в законі передбачено, що тривалість одного з періодів відпочинку має бути мінімум 14 днів. У разі порушення роботодавців чекає штраф у розмірі мінімальної зарплати.
Також ми писали, хто в Україні заробляє найбільше. Високі заробітки мають ІТ-фахівці, працівники авіа- та фінансового секторів, а також будівельники й оператори ЧПК — їхні доходи сягають 100-272 тисяч грн у середньому. Плюс оборонний сектор утримує планку.
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