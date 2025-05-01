Работа и выходные в мае 2025 — сколько украинцы будут трудиться и отдыхать

Украинцы на улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Все трудоустроенные украинцы, даже если работа дистанционная, имеют официальные выходные. Ежемесячно количество дней отдыха варьируется, а до полномасштабной войны на продолжительность рабочего времени влияли еще праздники. Возникает вопрос, сколько придется работать украинцам в мае 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько дней отдыха будут иметь сотрудники в мае.

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Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, май содержит две даты, которые должны быть официальными выходными для сотрудников:

1 мая — День труда;

8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Но полномасштабная война внесла коррективы. Согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" № 2136-IX все дополнительные выходные, праздничные и нерабочие дни, кроме субботы и воскресенья, отменяются. Поэтому официально украинцы будут иметь 22 рабочих дня и 9 выходных в мае 2025 года.

Но отметим, что частные предприниматели имеют право по своему усмотрению устанавливать график работы и режим отдыха. То есть никто не мешает сделать 1 и 8 мая дополнительными выходными. О такой возможности стоит узнать непосредственно у руководителя.

Плюс отмена праздничных дней отдыха влияет на расчет отпускных выплат. Могут возникнуть вопросы по исчислению стажа и средней заработной платы, а также определению продолжительности ежегодного отпуска.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы имеют право делить ежегодный отпуск на несколько частей. Но в законе предусмотрено, что продолжительность одного из периодов отдыха должна быть минимум 14 дней. В случае нарушения работодателей ждет штраф в размере минимальной зарплаты.

Также мы писали, кто в Украине зарабатывает больше всех. Высокие заработки имеют IТ-специалисты, сотрудники авиа- и финансового секторов, а также строители и операторы ЧПУ — их доходы достигают 100-272 тысяч грн в среднем. Плюс оборонный сектор удерживает планку.