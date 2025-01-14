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За якою статтею краще звільнятися в Україні — важливий нюанс

14 січня 2025 14:25
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Найкраща стаття для звільнення в Україні — що мають знати громадяни
Трудова книжка із записом про звільнення. Фото: УНІАН
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Звільнення з роботи – звична частина життя людини, що працює. Рідко хто пов'язує себе з одним підприємством на усе життя, тож рано чи пізно перед будь-якою людиною виникає про зміну роботи. Однак важливо вміти правильно звільнятися та не псувати відносини з роботодавцем.

Тож редакція сайту Новини.LIVE розповідає, на які статті українцям варто звернути увагу, щоби звільнитися без зайвих нервів.

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Як правильно звільнитися з роботи

Якщо ви наперед не шукали для себе нове місце праці і не накопичили якусь суму коштів для базових потреб, але твердо вирішили звільнитися, тоді робити це потрібно на підставі статті 36 Кодексу законів про працю України (тобто за згодою сторін). Так ви отримаєте певні переваги, коли реєструватиметесь у Центрі зайнятості.

Наприклад, вже на восьмий день після звільнення ви почнете отримувати допомогу по безробіттю. До речі, у 2025 році максимальний розмір виплат становить 8 тис. грн. 

Після звільнення за власним бажанням ви також претендуватимете на державну допомогу. Однак нараховувати її почнуть лише коли мине три місяці з моменту вашої реєстрації на біржі праці.

Ситуація на ринку праці в Україні у 2025 році 

Повномасштабна війна з Росією продовжуватиме негативно впливати на економіку країни. Очікується, що цього року, на фоні виїзду громадян за кордон через бойові дії, роботодавцям не вистачатиме пів мільйона кваліфікованих кадрів.

Ще одним викликом для ринку праці буде поява конкуренції між державним і приватним секторами за кадри. Так, дослідження вказують, що понад 60% військових, коли звільняться з армії, змінять професію або ж започаткують власну справу.

Нагадаємо, що у 3 кварталі 2024 року зарплати громадян перевищили довоєнний рівень виплат на понад 7%. Тим часом рівень зростання зарплат перевищує показник відновлення ВВП України на 14%.

Також раніше ми пояснювали, чи обов'язково громадянину підписувати наказ про звільнення. Так, в останній день в офісі роботодавець має надати своєму працівнику: копію наказу або ж розпорядження про звільнення та інформацію про нараховані та виплачені суми.

виплати робота безробіття звільнення роботодавці

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