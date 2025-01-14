Лучшая статья для увольнения в Украине — что должны знать украинцы

Трудовая книжка с записью об увольнении. Фото: УНИАН

Увольнение с работы — привычная часть жизни трудоустроенного человека. Редко кто связывает себя с одним предприятием на всю жизнь, поэтому рано или поздно перед любым человеком возникает вопрос о смене работы. Однако важно уметь правильно увольняться и не портить отношения с предыдущим работодателем.

Поэтому редакция сайта Новини.LIVE рассказывал, на какие статьи украинцам стоит обратить внимание, чтобы уволиться без лишних нервов.

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Как правильно уволиться с работы

Если вы заранее не искали для себя новое место работы и не накопили какую-то сумму средств для базовых потребностей, но твердо решили уволиться, тогда делать это нужно на основании статьи 36 Кодекса законов о труде Украины (то есть по согласию сторон). Так вы получите определенные преимущества, когда будете регистрироваться в Центре занятости.

Например, уже на восьмой день после увольнения вы начнете получать пособие по безработице. К слову, в 2025 году максимальный размер выплат составляет 8 тыс. грн.

После увольнения по собственному желанию вы также будете иметь право на государственную помощь. Однако начислять ее начнут только когда пройдет три месяца с момента вашей регистрации на бирже труда.

Ситуация на рынке труда в Украине в 2025 году

Полномасштабная война с Россией будет продолжать негативно влиять на экономику страны. Ожидается, что в этом году, на фоне выезда граждан за границу из-за боевых действий, работодателям не будет хватать полмиллиона квалифицированных кадров.

Еще одним вызовом для рынка труда будет появление конкуренции между государственным и частным секторами за кадры. Так, исследования указывают, что более 60% военных, когда уволятся из армии, сменят профессию или же начнут собственное дело.

Напомним, что в 3 квартале 2024 года зарплаты граждан превысили довоенный уровень выплат более чем на 7%. Между тем уровень роста зарплат превышает показатель восстановления ВВП Украины на 14%.

Также ранее мы объясняли, обязательно ли гражданину подписывать приказ об увольнении. Так, в последний день в офисе работодатель должен предоставить своему работнику: