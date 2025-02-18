Як звільнитися з роботи під час війни за власним бажанням — українцям пояснили

Інженер на роботі фіксує показання лічильників. Фото: УНІАН

Більшість суперечок, між роботодавцями та працівниками в Україні виникає через звільнення. Існує кілька поширених підстав для розірвання трудового договору, однак українців цікавить питання, чи може саме працівник ініціювати припинення трудових відносин.

У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці пояснили, чи має право працевлаштований громадянин достроково розірвати строковий трудовий договір.

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Працівник дійсно може ініціювати власне звільнення, адже це право передбачено у статті 39 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Та для цього мають бути певні причини. Наприклад, про розірвання строкового трудового договору працівник може просити, якщо в нього виявили хворобу, яка заважає продовжувати професійну діяльність, або ж йому присвоїли якусь із трьох груп інвалідності.

Також договір між роботодавцем та працівником можна вважати недійсним, якщо перший порушив законодавство про працю, умови трудового або колективного договору.

До того ж законодавство передбачає ще низку причин, за якими працевлаштовані громадяни можуть вимагати від роботодавця припинити дію трудового договору. Так, у частині першій статті 38 Кодексу законів про працю зазначено, що підставами для звільнення є:

працівник переїжджає на нове місце;

коли чоловіка або дружину переводять на роботу в інше місто;

працівник вступив до закладу освіти;

працівник не може жити у місцевості, де повинен працювати і має підтверджувальний медичний висновок;

працівниця завагітніла;

потрібно доглядати за дитиною, якій ще не виповнилося 14 років або вона має інвалідність;

потрібно доглядати за хворим родичем;

співробітник виходить на пенсію;

співробітника узяли на роботу за підсумками конкурсу.

Чи можуть звільняти з роботи під час війни

Втратити роботу завжди неприємно. Особливо важко залишитися без стабільного доходу зараз, коли в Україні триває повномасштабна війна з РФ. Попри це, у роботодавців є право звільняти працівників навіть у період їхньої тимчасової непрацездатності або під час відпустки в умовах воєнного стану.

Це робиться задля оптимізації чисельності працівників на підприємстві, залежно від економічних умов.

Раніше ми розповідали, що найчастіше українці звільняються з роботи за власним бажанням. Коли вони хочуть змінити місце працевлаштування, то подають роботодавцю важливий документ.

Також ми пояснювали, чи потрібно українцям в умовах війни відпрацьовувати два тижні перед звільненням. Спеціалісти розповіли, чи змінилися умови трудового законодавства, зважаючи на воєнний стан.