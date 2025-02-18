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Уволиться по собственному желанию во время войны — какие условия

18 февраля 2025 20:42
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Как уволиться с работы во время войны по собственному желанию — украинцам объяснили
Инженер на работе фиксирует показания счетчиков. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Большинство споров между работодателями и работниками в Украине возникает в связи с увольнениями. Существует несколько распространенных оснований для расторжения трудового договора, однако украинцев интересует вопрос, может ли именно работник инициировать прекращение трудовых отношений.

В Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда объяснили, имеет ли право трудоустроенный гражданин досрочно расторгнуть срочный трудовой договор.

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Сотрудник действительно может инициировать собственное увольнение, ведь это право предусмотрено в статье 39 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ). Но для этого должны быть определенные причины. Например, о расторжении срочного трудового договора работник может просить, если у него обнаружили болезнь, которая мешает продолжать профессиональную деятельность, или же ему присвоили какую-то из трех групп инвалидности.

Также договор между работодателем и работником можно считать недействительным, если первый нарушил законодательство о труде, условия трудового или коллективного договора.

К тому же законодательство предусматривает еще ряд причин, по которым трудоустроенные граждане могут требовать от работодателя прекратить действие трудового договора. Так, в части первой статьи 38 Кодекса законов о труде указано, что основаниями для увольнения являются:

  • работник переезжает на новое место;
  • когда мужа или жену переводят на работу в другой город;
  • работник поступил в учебное заведение;
  • работник не может жить в местности, где должен работать и имеет подтверждающее медицинское заключение;
  • работница забеременела;
  • нужно ухаживать за ребенком, которому еще не исполнилось 14 лет или у него есть инвалидность;
  • нужно ухаживать за больным родственником;
  • сотрудник выходит на пенсию;
  • сотрудника взяли на работу по итогам конкурса.

Могут ли увольнять с работы во время войны

Потерять работу — всегда неприятно. Особенно трудно остаться без стабильного дохода сейчас, когда в Украине продолжается полномасштабная война с РФ. Несмотря на это, у работодателей есть право увольнять работников даже в период их временной нетрудоспособности или во время отпуска в условиях военного положения.

Это делается для оптимизации численности работников на предприятии, в зависимости от экономических условий.

Ранее мы рассказывали, что чаще всего украинцы увольняются с работы по собственному желанию. Когда они хотят сменить место трудоустройства, то подают работодателю важный документ.

Также мы объясняли, нужно ли украинцам в условиях войны отрабатывать две недели перед увольнением. Специалисты рассказали, изменились ли условия трудового законодательства ввиду военного положения.

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