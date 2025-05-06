Увольнение с работы — можно ли отозвать свое заявление в 2025 году

Человек закрыл лицо руками. Фото: Unsplash

У работодателей иногда возникают ситуации, когда их работник на эмоциях решает уйти с работы и пишет заявление об увольнении. Однако впоследствии он меняет свое мнение и решает остаться на работе.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, можно ли работникам в Украине отозвать ранее поданное заявление об увольнении.

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Можно ли передумать увольняться

Как отмечают в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи, отозвать заявление об увольнении можно только в том случае, если уволиться решил именно работник: у него есть две недели, чтобы договориться с работодателем об отзыве своего заявления.

Предупредить об этом работодателя можно двумя способами:

устно;

письменно.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении работник продолжает работать и не требует расторжения трудового договора, работодатель не имеет права уволить его по поданному ранее заявлению.

Однако бывают случаи, когда работнику, который напишет заявление на увольнение, а потом передумает, придется уйти с работы. Так произойдет, если на его место сразу пригласят работника, которому не могут отказать в работе (например, его перевели из другого учреждения).

Как правильно увольняться с работы

Для украинцев, которые еще работают, но сейчас раздумывают над тем, чтобы сменить работодателя, лучший вариант уйти с работы — на основании статьи 36 Кодекса законов о труде Украины (то есть по соглашению сторон). Так человек получит некоторые преимущества при регистрации в Центре занятости.

Например, уже на восьмой день после увольнения ему начнут выплачивать пособие по безработице. В 2025 году максимальный размер выплат составляет 8 тыс. грн.

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