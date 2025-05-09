Выплаты при увольнении — почему работодатель может дать неполную зарплату

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Работодатели обязаны выплатить зарплату сотрудникам при увольнении. Но в отдельных случаях руководитель может отдать неполную сумму. Это связано с использованием всех дней ежегодного основного отпуска.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему сотруднику выплачивают только часть зарплаты при увольнении.

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Отчисления из зарплаты

Ответ содержится в статье 22 закона "Об отпусках". Если человек уволился до завершения рабочего года, но успел использовать отпуск полной продолжительности, руководитель имеет право удержать "лишние" отпускные из дохода подчиненного для покрытия долга. То есть зарплата идет на неотработанную часть рабочего года.

Но иногда финансовое взыскание запрещается. В перечень исключений входят сотрудники, уволенные в связи с:

призывом на военную службу, направлением на альтернативную службу;

переводом по согласию на другое предприятие или выборную должность;

отказом от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием;

изменениями в организации производства, в том числе ликвидацией, реорганизацией или перепрофилированием, сокращением штата;

выявлением несоответствия работника занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья;

отсутствием на рабочем месте более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (кроме отпуска в связи с беременностью и родами);

восстановлением в должности сотрудника, который ранее ее занимал;

направлением на обучение;

выходом на пенсию.

Также не отчисляют деньги из зарплаты за неотработанные дни ежегодного отпуска в случае смерти сотрудника.

Какую сумму могут забрать

Существуют ограничения на размер финансовых отчислений, они очерчены в статье 128 Кодекса законов о труде. При каждой выплате должностного оклада взыскания не могут превышать 20% суммы. Иногда доля увеличивается до 50% и даже 70%, например, если человек платит алименты на несовершеннолетних детей или отбывает исправительные работы.

Стоит уточнить, что указанный процент применяют к размеру зарплаты после проведения всех обязательных удержаний, в частности налогов и сборов.

Напомним, украинцы могут трудоустроиться за рубежом на сезонную работу. В Польше ищут работников на поля, фермы, в теплицы и леса. Нужно собирать урожай, ухаживать за садами, сортировать овощи и тому подобное. Платят от 13 до 22 злотых в час.

Также мы писали, какая страна Европы лидирует в рейтинге уровня минимальной оплаты труда. В Люксембурге даже неквалифицированным работникам платят не менее 2 637,79 евро ежемесячно. Средний минимальный доход находится на уровне 3 165,35 евро.