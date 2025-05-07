Сезонні роботи в Польщі у 2025 — скільки дають на руки працівникам цього літа

Людина тримає 100 злотих. Фото: Pexels

У літній період у Польщі традиційно з’являється багато сезонних вакансій. Найбільше в аграрній сфері — це збирання врожаю, робота в теплицях, на фермах і в лісах. Оплата такої праці може відбуватись погодинно або за кількість зібраного урожаю.

Про те, скільки можна заробити на сезонних роботах в Польщі у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Які сезонні вакансії з'являються в Польщі влітку

За інформацією одного із сайтів для пошуку роботи, серед іноземців, які приїздять на заробітки в Польщу, українці залишаються найчисельнішими. Для багатьох це можливість трохи заробити під час відпустки або зібрати кошти на важливі витрати.

Люди пенсійного віку, які отримують мінімальні виплати, також часто розглядають таку можливість. Часто працевлаштовуються й ті, кому за 50. Зазвичай вони хочуть матеріально підтримати дітей і внуків, а робота за кордоном улітку дає їм таку можливість. Найбільше вакансій — у сільському господарстві. Роботи бувають різні:

догляд за тваринами на фермах;

догляд за деревами, кущами та садами;

збір ягід (полуниця, чорниця, малина, яблука);

робота в теплицях (збір і сортування огірків, томатів, грибів).

Скільки можна заробити на сезонних роботах в Польщі

У 2025 році офіційне сезонне працевлаштування у Польщі забезпечує погодинну ставку від 13 до 22 злотих (від 143 грн до 242 грн). Працюють зазвичай по 8 або 12 годин щодня, п’ять-шість днів на тиждень. За місяць можна заробити близько 3 000–4 500 злотих (33 016–49 524 гривень).

Польські фермери нині охоче беруть на роботу і чоловіків, і жінок, навіть подружні пари. Через конкуренцію з боку інших країн вони стали менш вибагливими до працівників. Можна влаштуватись навіть із залишковими днями біометричного дозволу чи робочої візи — головне, щоб робота тривала не менше ніж місяць.

Що варто знати студентам, які хочуть заробити

Студенти, які навчаються або збираються навчатись у Польщі, можуть легально працювати, якщо мають:

карту поляка;

студентську візу;

дозвіл на тимчасове проживання.

Якщо студенту до 26 років, він навчається в Польщі й працює за цивільноправовим договором, роботодавець не платить за нього соцвнески. Що привертає додаткову увагу від власників бізнесу. Проте працювати за студентською візою дозволено не більше 120 годин на місяць (приблизно по 4 години на день). Після завершення візи потрібно надати довідку з навчального закладу.

Раніше ми писали, що багато українців працевлаштовуються в Польщі або відкривають там бізнес, навіть без наміру постійного переїзду. З початку війни у країні зареєструвалися понад 77 тисяч українських підприємців.

Також ми розповідали, що перебуваючи за кордоном, важливо стежити за чинністю всіх документів. Їхнє недбале оформлення чи порушення міграційних правил може призвести до депортації з Польщі.