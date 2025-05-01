Депортація українців із Польщі — як уникнути покарання у травні та за що виганяють

Мешканці Кракова. Фото: УНІАН

Проживаючи за кордоном, українцям необхідно слідкувати за дійсністю документів, інакше існує загроза депортації. Примусово виселити можуть з різних причин, одна з найпоширеніших — порушення міграційних правил. Польща не є винятком, коли заходить мова про потенційну депортацію українців.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як можна уникнути видворення з Польщі та за що карають депортацією.

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Причини депортації з Польщі у 2025

Щоб уникнути примусового виселення, достатньо дотримуватися місцевого законодавства і не порушувати міграційні норми. Від іноземців вимагають небагато: в’їхати на територію Польщі правомірно, мати дійсні документи і вчасно подавати заявку на оформлення дозволу на проживання.

Покарання у вигляді депортації застосовують в таких випадках:

немає належних документів (візи, закордонного паспорта, карти побиту);

людина надала недостовірні відомості про себе, приховала важливу інформацію чи підробила довідки;

іноземець працює нелегально, наприклад, за студентською візою;

відбулося притягнення до кримінальної відповідальності;

відсутня реєстрація бізнесу при веденні господарської діяльності.

Щоб убезпечити себе від депортації з Польщі, українці не повинні ухилятися від сплати податкового зобов’язання. Також заборонено порушувати правила реєстрації місця проживання. Наслідком ухвалення рішення про примусове видворення може бути обмеження виїзду в Польщу на визначений термін.

Також пам’ятайте, що дані про депортовану особу можуть внести до системи SIS (Schengen Information System). Її використовують у країнах Шенгенської зони для обміну інформацією про людей, яким заборонили перебування на території певної держави. Під час подання документів на карту побиту контролюючий органи обов’язково перевіряє, чи є дані людини в системі SIS.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа планує депортувати до 1 млн мігрантів у 2025 році. Існують сумніви щодо реалістичності задуму через обмежені ресурси та необхідність дотримання правових процедур. Експерти критикують ініціативу за потенційні порушення прав людини.

Також ми писали, що за перші чотири місяці 2025 року через кордон України пройшло 10 млн осіб. Це на 2-3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. В окремі дні активність пасажиропотоку сягала 110 000 людей на добу.