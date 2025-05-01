Депортация украинцев из Польши — как избежать наказания в мае и за что выгоняют

Жители Кракова. Фото: УНИАН

Проживая за границей, украинцам необходимо следить за действительностью документов, иначе существует угроза депортации. Принудительно выселить могут по разным причинам, одна из самых распространенных — нарушение миграционных правил. Польша не является исключением, когда заходит речь о потенциальной депортации украинцев.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как можно избежать выдворения из Польши и за что наказывают депортацией.

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Причины депортации из Польши в 2025

Чтобы избежать принудительного выселения, достаточно соблюдать местное законодательство и не нарушать миграционные нормы. От иностранцев требуют немного: въехать на территорию Польши правомерно, иметь действительные документы и вовремя подавать заявку на оформление вида на жительство.

Наказание в виде депортации применяют в таких случаях:

нет надлежащих документов (визы, загранпаспорта, карты побыта);

человек предоставил недостоверные сведения о себе, скрыл важную информацию или подделал справки;

иностранец работает нелегально, например, по студенческой визе;

произошло привлечение к уголовной ответственности;

отсутствует регистрация бизнеса при ведении хозяйственной деятельности.

Дабы обезопасить себя от депортации из Польши, украинцы не должны уклоняться от уплаты налогового обязательства. Также запрещено нарушать правила регистрации места жительства. Следствием принятия решения о принудительном выдворении может быть ограничение выезда в Польшу на определенный срок.

Также помните, что данные о депортированном человеке могут внести в систему SIS (Schengen Information System). Ее используют в странах Шенгенской зоны для обмена информацией о людях, которым запретили пребывание на территории определенного государства. При подаче документов на карту побыта контролирующий орган обязательно проверяет, есть ли данные человека в системе SIS.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, администрация Дональда Трампа планирует депортировать до 1 млн мигрантов в 2025 году. Существуют сомнения относительно реалистичности замысла из-за ограниченных ресурсов и необходимости соблюдения правовых процедур. Эксперты критикуют инициативу за потенциальные нарушения прав человека.

Также мы писали, что за первые четыре месяца 2025 года через границу Украины прошло 10 млн человек. Это на 2-3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В отдельные дни активность пассажиропотока достигала 110 000 человек в сутки.