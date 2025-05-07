Сезонные работы в Польше в 2025 году — сколько дают на руки работникам этим летом

Человек держит 100 злотых. Фото: Pexels

В летний период в Польше традиционно появляется много сезонных вакансий. Больше всего в аграрной сфере — это сбор урожая, работа в теплицах, на фермах и в лесах. Оплата такого труда может происходить почасово или за количество собранного урожая.

О том, сколько можно заработать на сезонных работах в Польше в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие сезонные вакансии появляются в Польше летом

По информации одного из сайтов для поиска работы, среди иностранцев, которые приезжают на заработки в Польшу, украинцы остаются самыми многочисленными. Для многих это возможность немного заработать во время отпуска или собрать средства на важные расходы.

Люди пенсионного возраста, которые получают минимальные выплаты, также часто рассматривают такую возможность. Часто трудоустраиваются и те, кому за 50. Обычно они хотят материально поддержать детей и внуков, а работа за границей летом дает им такую возможность. Больше всего вакансий — в сельском хозяйстве. Работы бывают разные:

уход за животными на фермах;

уход за деревьями, кустами и садами;

сбор ягод (клубника, черника, малина, яблоки);

работа в теплицах (сбор и сортировка огурцов, томатов, грибов).

Сколько можно заработать на сезонных работах в Польше

В 2025 году официальное сезонное трудоустройство в Польше обеспечивает почасовую ставку от 13 до 22 злотых (от 143 грн до 242 грн). Работают обычно по 8 или 12 часов ежедневно, пять-шесть дней в неделю. За месяц можно заработать около 3 000-4 500 злотых (33 016-49 524 гривен).

Польские фермеры сейчас охотно берут на работу и мужчин, и женщин, даже супружеские пары. Из-за конкуренции со стороны других стран они стали менее требовательными к работникам. Можно устроиться даже с остаточными днями биометрического разрешения или рабочей визы — главное, чтобы работа длилась не менее месяца.

Что стоит знать студентам, которые хотят заработать

Студенты, которые учатся или собираются учиться в Польше, могут легально работать, если имеют:

карту поляка;

студенческую визу;

разрешение на временное проживание.

Если студенту до 26 лет, он учится в Польше и работает по гражданско-правовому договору, работодатель не платит за него соцвзносы что привлекает дополнительное внимание от владельцев бизнеса. Однако работать по студенческой визе разрешено не более 120 часов в месяц (примерно по 4 часа в день). После завершения визы нужно предоставить справку из учебного заведения.

Ранее мы писали, что многие украинцы трудоустраиваются в Польше или открывают там бизнес, даже без намерения постоянного переезда. С начала войны в стране зарегистрировались более 77 тысяч украинских предпринимателей.

Также мы рассказывали, что находясь за границей, важно следить за действительностью всех документов. Их небрежное оформление или нарушение миграционных правил может привести к депортации из Польши.