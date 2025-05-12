13 зарплата и отсутствие минималки — сколько платят работникам в Швейцарии в 2025

Человек держит швейцарские франки. Фото: Unsplash

Швейцария — одна из самых успешных стран мира в экономическом плане. Она занимает 16-е место в мировом рейтинге по уровню ВВП, а в расчете на душу населения, опережает даже США. Высокие доходы обеспечиваются стабильной экономикой, хорошо отлаженной системой оплаты труда и защитой работников.

О том, сколько могут получать работники в Швейцарии в 2025 году, рассказали на информационном портале "Poradnuk.com.ua".

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Как работает зарплатная система в Швейцарии

В стране принята система, когда годовой доход делится на 13 частей. Это означает, что работники получают так называемую "13-ю зарплату" — она обязательна и выплачивается даже тем, кто проработал меньше года (пропорционально времени работы).

Условия труда и зарплаты обычно определяются коллективными договорами между работодателями и профсоюзами. В таких соглашениях прописываются часы работы, отпуска, а также оплата сверхурочных часов — она обычно составляет +25% к ставке.

Фиксированной минимальной зарплаты в стране нет. Предложение установить "минималку" на уровне 4 000 долларов (166 040 грн) когда-то выносили на референдум, но население ее не поддержало. Однако в сферах, таких как туризм и общественное питание, действуют локальные минимальные ставки — это защищает работников, особенно иностранцев, от заниженных выплат.

Сколько в среднем получают работники в Швейцарии

В 2025 году средняя зарплата до уплаты налогов составляет 6 502 швейцарских франка (319 549 грн). Однако мужчины зарабатывают больше:

6 830 франков (335 604 грн);

против 6 011 франков у женщин (295 447 грн).

В крупных городах, таких как Цюрих и Женева, доходы значительно выше. Например, в Цюрихе средняя зарплата превышает 12 000 долларов (498 120 грн).

Самые высокие доходы — в банковском деле, страховании, фармацевтике и ИТ. Руководители в финансовых структурах могут получать до 21 000 долларов (871 710 грн) в месяц, а топ-менеджеры — более 15 000 франков (737 100 грн). В других сферах суммы примерно такие:

Полицейские в звании сержанта зарабатывают более 6 800 франков (334 152 грн) при 42-часовой рабочей неделе. Учителя начальных школ — около 7 200 франков (354 768 грн), при этом их нагрузка зависит от опыта и школы. В сфере строительства, гостиниц и ресторанов заработки ниже — обычно на уровне 5 000-5 500 франков (245 700-270 270 грн). Стоматологи в частных клиниках могут зарабатывать до 30 000 долларов (1 245 300 грн) в месяц, тогда как в государственных больницах зарплата около 7 800 долларов (323 778 грн).

Интересно, что Швейцария также придерживается принципа равенства в оплате труда. То есть самая низкая зарплата в компании не может быть меньше, чем в 12 раз от самой высокой.

Ранее мы писали, что после увольнения работника работодатель обязан рассчитаться с ним и выплатить причитающуюся заработную плату. Впрочем, в некоторых случаях сумма может быть меньше, если сотрудник уже использовал все дни ежегодного оплачиваемого отпуска.

Также мы рассказывали, что одна из стран, входящая в состав Европейского Союза, занимает первое место в мировом рейтинге по размеру минимальной заработной платы. Ее показатель превышает аналогичные данные даже в крупнейших экономиках мира.

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