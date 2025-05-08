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Мапа рівня життя — де в Європі платять найвищу зарплату

8 травня 2025 15:21
Вікторія Ілюхіна - редактор
Середня зарплата в ЄС та Україні — в яких країнах найбільше платять у травні 2025 (графіка)
Євро на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Вікторія Ілюхіна - редактор

Зарплати в країнах Європи мають для українців насамперед практичне значення. Адже багато наших громадян зараз є експатріантами або планують працювати за кордоном, щоб заробити чи то на житло, чи то на інші потреби. 

Новини.LIVE дослідили, в яких країнах Європейського Союзу найвища оплата праці у 2025 році.

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Середні зарплати в країнах ЄС

Розриви в зарплаті між західними та східними країнами Євросоюзу залишаються значними. Насамперед оплата праці відрізняється через законодавство, ринкові умови та інфляцію.

За даними порталу для пошуку роботи за кордоном Layboard.com, у травні 2025 року найвищі середні зарплати отримують працівники в Німеччині та Бельгії — 2 465 євро та 2 463 євро відповідно.

Найменші показники оплати праці, якщо говорити про країни ЄС, наразі в Румунії — 528 євро.

Середні зарплати в Україні та країнах ЄС
Середні зарплати в Україні та країнах ЄС. Графіка: Новини.LIVE

Загалом європейські країни можна поділити на три групи за рівнем середньої заробітної плати:

Понад 1 500 євро/місяць:

  • Німеччина — €2 465;
  • Бельгія — €2 463;
  • Ірландія — €2 113;
  • Данія — €1 937;
  • Франція — €1 849;
  • Фінляндія — €1 761;
  • Швеція — €1 673.

Від 1 000 до 1 500 євро:

  • Нідерланди — €1 497;
  • Латвія — €1 409;
  • Іспанія — €1 321;
  • Португалія — €1 321;
  • Австрія — €1 320;
  • Естонія — €1 232;
  • Словаччина — €1 232;
  • Чехія — €1 232;
  • Греція — €1 145;
  • Італія     — €1 144;
  • Литва — €1 056;
  • Люксембург — €1 056;
  • Мальта — €1 056.

Менш як 1 000 євро:

  • Кіпр — €968;
  • Польща — €968;
  • Болгарія — €880;
  • Словенія — €880;
  • Угорщина — €880;
  • Хорватія — €880;
  • Румунія — €528. 

Проаналізувавши рівень оплати праці у державах ЄС, можна помітити чітку тенденцію — найвищі доходи у жителів тих країн, які є членами союзу з початку його існування — як от Німеччина, Бельгія, Ірландія та Франція. 

Натомість найменше отримують громадяни держав, які доєдналися до Євросоюзу відносно нещодавно — після 2000 року. Зокрема це Болгарія, Словенія, Угорщина, Хорватія, а також Румунія, у якій рівень зарплат найнижчий. 

Середня зарплата в Україні

Ринок праці в Україні поступово відновлюється, що позитивно відображається й на доходах громадян. Так, у травні 2025 року, з даними сайту з пошуку роботи Work.ua, середній рівень зарплати становить 24 500 грн, що еквівалентно 522 євро.

Однак, якщо порівняти з країнами Євросоюзу, цей показник все ще залишається найменшим. 

Раніше ми писали, в яких містах України та в яких галузях працівникам платять найбільше.

Також дізнавайтеся, що буде з мінімальною зарплатою в Україні у 2026 році. 

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