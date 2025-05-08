Середня зарплата в ЄС та Україні — в яких країнах найбільше платять у травні 2025 (графіка)

Мапа рівня життя — де в Європі платять найвищу зарплату
Зарплати в країнах Європи мають для українців насамперед практичне значення. Адже багато наших громадян зараз є експатріантами або планують працювати за кордоном, щоб заробити чи то на житло, чи то на інші потреби.
Новини.LIVE дослідили, в яких країнах Європейського Союзу найвища оплата праці у 2025 році.
Середні зарплати в країнах ЄС
Розриви в зарплаті між західними та східними країнами Євросоюзу залишаються значними. Насамперед оплата праці відрізняється через законодавство, ринкові умови та інфляцію.
За даними порталу для пошуку роботи за кордоном Layboard.com, у травні 2025 року найвищі середні зарплати отримують працівники в Німеччині та Бельгії — 2 465 євро та 2 463 євро відповідно.
Найменші показники оплати праці, якщо говорити про країни ЄС, наразі в Румунії — 528 євро.
Загалом європейські країни можна поділити на три групи за рівнем середньої заробітної плати:
Понад 1 500 євро/місяць:
- Німеччина — €2 465;
- Бельгія — €2 463;
- Ірландія — €2 113;
- Данія — €1 937;
- Франція — €1 849;
- Фінляндія — €1 761;
- Швеція — €1 673.
Від 1 000 до 1 500 євро:
- Нідерланди — €1 497;
- Латвія — €1 409;
- Іспанія — €1 321;
- Португалія — €1 321;
- Австрія — €1 320;
- Естонія — €1 232;
- Словаччина — €1 232;
- Чехія — €1 232;
- Греція — €1 145;
- Італія — €1 144;
- Литва — €1 056;
- Люксембург — €1 056;
- Мальта — €1 056.
Менш як 1 000 євро:
- Кіпр — €968;
- Польща — €968;
- Болгарія — €880;
- Словенія — €880;
- Угорщина — €880;
- Хорватія — €880;
- Румунія — €528.
Проаналізувавши рівень оплати праці у державах ЄС, можна помітити чітку тенденцію — найвищі доходи у жителів тих країн, які є членами союзу з початку його існування — як от Німеччина, Бельгія, Ірландія та Франція.
Натомість найменше отримують громадяни держав, які доєдналися до Євросоюзу відносно нещодавно — після 2000 року. Зокрема це Болгарія, Словенія, Угорщина, Хорватія, а також Румунія, у якій рівень зарплат найнижчий.
Середня зарплата в Україні
Ринок праці в Україні поступово відновлюється, що позитивно відображається й на доходах громадян. Так, у травні 2025 року, з даними сайту з пошуку роботи Work.ua, середній рівень зарплати становить 24 500 грн, що еквівалентно 522 євро.
Однак, якщо порівняти з країнами Євросоюзу, цей показник все ще залишається найменшим.
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