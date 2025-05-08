Середня зарплата в ЄС та Україні — в яких країнах найбільше платять у травні 2025 (графіка)

Євро на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Зарплати в країнах Європи мають для українців насамперед практичне значення. Адже багато наших громадян зараз є експатріантами або планують працювати за кордоном, щоб заробити чи то на житло, чи то на інші потреби.

Новини.LIVE дослідили, в яких країнах Європейського Союзу найвища оплата праці у 2025 році.

Реклама

Читайте також:

Середні зарплати в країнах ЄС

Розриви в зарплаті між західними та східними країнами Євросоюзу залишаються значними. Насамперед оплата праці відрізняється через законодавство, ринкові умови та інфляцію.

За даними порталу для пошуку роботи за кордоном Layboard.com, у травні 2025 року найвищі середні зарплати отримують працівники в Німеччині та Бельгії — 2 465 євро та 2 463 євро відповідно.

Найменші показники оплати праці, якщо говорити про країни ЄС, наразі в Румунії — 528 євро.

Середні зарплати в Україні та країнах ЄС. Графіка: Новини.LIVE

Загалом європейські країни можна поділити на три групи за рівнем середньої заробітної плати:

Понад 1 500 євро/місяць:

Німеччина — €2 465;

Бельгія — €2 463;

Ірландія — €2 113;

Данія — €1 937;

Франція — €1 849;

Фінляндія — €1 761;

Швеція — €1 673.

Від 1 000 до 1 500 євро:

Нідерланди — €1 497;

Латвія — €1 409;

Іспанія — €1 321;

Португалія — €1 321;

Австрія — €1 320;

Естонія — €1 232;

Словаччина — €1 232;

Чехія — €1 232;

Греція — €1 145;

Італія — €1 144;

Литва — €1 056;

Люксембург — €1 056;

Мальта — €1 056.

Менш як 1 000 євро:

Кіпр — €968;

Польща — €968;

Болгарія — €880;

Словенія — €880;

Угорщина — €880;

Хорватія — €880;

Румунія — €528.

Проаналізувавши рівень оплати праці у державах ЄС, можна помітити чітку тенденцію — найвищі доходи у жителів тих країн, які є членами союзу з початку його існування — як от Німеччина, Бельгія, Ірландія та Франція.

Натомість найменше отримують громадяни держав, які доєдналися до Євросоюзу відносно нещодавно — після 2000 року. Зокрема це Болгарія, Словенія, Угорщина, Хорватія, а також Румунія, у якій рівень зарплат найнижчий.

Середня зарплата в Україні

Ринок праці в Україні поступово відновлюється, що позитивно відображається й на доходах громадян. Так, у травні 2025 року, з даними сайту з пошуку роботи Work.ua, середній рівень зарплати становить 24 500 грн, що еквівалентно 522 євро.

Однак, якщо порівняти з країнами Євросоюзу, цей показник все ще залишається найменшим.

Раніше ми писали, в яких містах України та в яких галузях працівникам платять найбільше.

Також дізнавайтеся, що буде з мінімальною зарплатою в Україні у 2026 році.