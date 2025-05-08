Средняя зарплата в ЕС и Украине — в каких странах больше всего платят в мае 2025 (графика)

Евро на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Зарплаты в странах Европы имеют для украинцев прежде всего практическое значение. Ведь многие наши граждане сейчас являются экспатриантами или планируют работать за рубежом, чтобы заработать то ли на жилье, то ли на другие нужды.

Новини.LIVE исследовали, в каких странах Европейского Союза самая высокая оплата труда в 2025 году.

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Средние зарплаты в странах ЕС

Разрывы в зарплате между западными и восточными странами Евросоюза остаются значительными. Прежде всего оплата труда отличается из-за законодательства, рыночных условий и инфляции.

По данным портала для поиска работы за рубежом Layboard.com, в мае 2025 года самые высокие средние зарплаты получают работники в Германии и Бельгии — 2 465 евро и 2 463 евро соответственно.

Наименьшие показатели оплаты труда, если говорить о странах ЕС, сейчас в Румынии — 528 евро.

Средние зарплаты в Украине и странах ЕC. Графика: Новини.LIVE

В целом европейские страны можно разделить на три группы по уровню средней заработной платы:

Более 1 500 евро/месяц:

Германия — €2 465;

Бельгия — €2 463;

Ирландия — €2 113;

Дания — €1 937;

Франция — €1 849;

Финляндия — €1 761;

Швеция — €1 673.

От 1 000 до 1 500 евро:

Нидерланды — €1 497;

Латвия — €1 409;

Испания — €1 321;

Португалия — €1 321;

Австрия — €1 320;

Эстония — €1 232

Словакия — €1 232;

Чехия — €1 232;

Греция — €1 145;

Италия — €1 144;

Литва — €1 056;

Люксембург — €1 056;

Мальта — €1 056.

Менее 1 000 евро:

Кипр — €968;

Польша — €968;

Болгария — €880;

Словения — €880;

Венгрия — €880;

Хорватия — €880;

Румыния — €528.

Проанализировав уровень оплаты труда в государствах ЕС, можно заметить четкую тенденцию — самые высокие доходы у жителей тех стран, которые являются членами союза с начала его существования — такие как Германия, Бельгия, Ирландия и Франция.

В то же время меньше всего получают граждане государств, которые присоединились к Евросоюзу относительно недавно — после 2000 года. В частности это Болгария, Словения, Венгрия, Хорватия, а также Румыния, в которой уровень зарплат самый низкий.

Средняя зарплата в Украине

Рынок труда в Украине постепенно восстанавливается, что положительно отражается и на доходах граждан. Так, в мае 2025 года, по данным сайта по поиску работы Work.ua, средний уровень зарплаты составляет 24 500 грн, что эквивалентно 522 евро.

Однако, если сравнить со странами Евросоюза, этот показатель все еще остается наименьшим.

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