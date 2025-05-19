Минималку свыше 10 тыс. грн придется ждать еще три года — прогноз Минфина

Девушка держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Минимальная заработная плата — это гарантированный государством наименьший размер оплаты труда за полностью выполненную месячную или часовую норму работы, предусмотренную трудовым договором. В 2025 году этот показатель не изменился.

О том, как может меняться минимальная зарплата в Украине до 2028 года, отмечается в расчетах Минфина.

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Минималка устанавливается одновременно в двух вариантах: ежемесячном и почасовом, и является обязательной нормой для всех работодателей — независимо от формы собственности или способа организации труда, включая физических лиц, нанимающих работников. Этот показатель является одним из ключевых элементов социальной защиты граждан и действует по всей территории Украины.

В течение последнего десятилетия минимальная заработная плата в Украине выросла в 6,5 раза. Основной причиной такого роста является инфляция. Обесценивание национальной валюты и подорожание товаров и услуг делают предыдущий уровень оплаты труда недостаточным для обеспечения базовых потребностей граждан.

Таким образом, цель регулярного повышения минималки — сохранить покупательную способность населения и одновременно увеличить поступления в государственный и местные бюджеты через высшие налоговые отчисления.

Однако в 2025 году от повышения минималки решили отказаться, сейчас она составляет 8 000 гривен. Хотя попытки это исправить были. С начала года в Верховой Раде зарегистрировали несколько законопроектов, которые предусматривают повышение минималки в 2025 году. Однако вероятность того, что эти документы будут одобрены, не слишком высока.

В то же время Министерство финансов прогнозирует, что рост минималки до отметки в 10 тысяч гривен ожидается только в 2028 году. Предполагаемые размеры минимальной зарплаты на последующие годы выглядят так:

2026 год — 8 688 грн;

2027 год — 9 374 грн;

2028 год — 10 059 грн.

Возможный размер минималки в последующие годы. Фото: Скриншот/Минфин

Эти цифры свидетельствуют о последовательном и постепенном повышении. Однако, действительно ли такие суммы будут закладывать в бюджеты следующих лет, пока говорить рано.

Как повышение минималки влияет на граждан

Уровень минимальной заработной платы влияет на многие важные финансовые показатели — в частности, определяет пределы начисления единого социального взноса, размер минимального и максимального ЕСВ, сумму штрафов за нарушение трудового законодательства, а также на размер больничных и пособия по беременности и родам.

Также объявление о росте минимальной заработной платы часто приводит к автоматическому повышению цен на товары и услуги. Причина — рост расходов предприятий. Выплачивая работникам больше, они вынуждены либо сокращать прибыли, либо компенсировать потери за счет конечных потребителей. В результате зарплата формально повышается, но реальная покупательная способность не всегда растет.

Вместе с повышением минималки растет и сумма налогов, которые уплачиваются в бюджет. Это позволяет правительству обеспечивать критически важные потребности, такие как финансирование Вооруженных сил Украины, а также расходы на местном и государственном уровнях. Это особенно актуально в условиях военного положения, когда каждая гривна в бюджет имеет вес.

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