Завуч у школі — на яку середню зарплату може розраховувати у 2025 році

Вчителька на уроці. Фото: УНІАН

Педагоги в Україні отримують різні зарплати, це залежить від посади, окладу, стажу, вислуги років, надбавок тощо. Наприклад, вчителі початкових класів заробляють у середньому 19 000 грн щомісяця, а завучі навчальних закладів можуть розраховувати на більші доходи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка зарплата у завучів станом на 2025 рік і що змінилося в їхніх доходах.

Реклама

Читайте також:

Середня зарплата завуча

Для розуміння, так називають заступників директорів шкіл. Це відповідальна посада, яку повинен займати фахівець з відповідними знаннями та навичками. На завуча покладають чимало обов’язків, зокрема:

Реклама

організацію навчального процесу;

контроль виконання навчальних програм і якості викладання;

регулювання педагогічного навантаження;

організацію методичної роботи;

формування розкладів занять і звітів тощо.

Згідно з даними великого кадрового порталу Work.ua, заступник директора в Україні заробляє орієнтовно 33 500 грн станом на травень 2025 року. Це середній показник, який вивели на основі відомостей про доходи у 38 опублікованих вакансіях.

Що цікаво, в аналогічний період 2024 року зарплата завучів перебувала на рівні 23 500 грн, тобто була меншою на 10 000 грн. Всього за 12 місяців ситуація змінилася в бік збільшення середнього доходу на 43%. Натомість кількість вакансій на Work.ua зменшилася на 39%.

Реклама

Динаміка середньої зарплати завуча. Фото: скриншот

За що доплачують вчителям

Педагогічні працівники отримують не лише "голий" посадовий оклад. Українське законодавство передбачило для вчителів багато надбавок, які дозволяють підвищити зарплату. Всі види доплат перераховані у статті 24 закону "Про повну загальну середню освіту":

класне керівництво — від 20% до 25%;

перевірка робіт — від 10% до 20%;

завідування майстернями/кабінетами інформатики — від 15% до 20%;

завідування кімнатами зберігання зброї/стрілецькими тирами/музеями — від 10% до 15%;

завідування навчально-методичними кабінетами, лабораторіями, спортивними залами — від 10% до 15%;

завідування бібліотеками, бібліотечним фондом — від 5% до 15%;

робота в інклюзивних класах чи групах — 20%;

обслуговування комп’ютерної техніки — від 10% до 15%;

позакласна робота з учнями — від 10% до 40%.

Плюс у 2025 році запровадили нову надбавку за роботу в несприятливих умовах. Щомісяця педагогам виплачують 1000 грн, а з 1 вересня суму планують збільшити до 2 000 грн. Варто уточнити, що це додатковий дохід вчителів під час воєнного стану, а не постійне підвищення посадового окладу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, відпустки педагогічних працівників мають деякі особливості. Вчителям належить до 54 календарних днів відпочинку — це норма щорічної основної відпустки. Правило скорочення до 24 днів під час воєнного стану до педагогів не застосовується.

Також ми писали, на які пільги можуть розраховувати вчителі у 2025 році. Їм належить 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Але користуються нею лише педагоги-пенсіонери, які проживають у сільській місцевості.