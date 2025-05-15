Завуч у школі — на яку середню зарплату може розраховувати у 2025 році

Зарплата завуча школи — на скільки може розраховувати у 2025 році
Педагоги в Україні отримують різні зарплати, це залежить від посади, окладу, стажу, вислуги років, надбавок тощо. Наприклад, вчителі початкових класів заробляють у середньому 19 000 грн щомісяця, а завучі навчальних закладів можуть розраховувати на більші доходи.
Сайт Новини.LIVE розповідає, яка зарплата у завучів станом на 2025 рік і що змінилося в їхніх доходах.
Середня зарплата завуча
Для розуміння, так називають заступників директорів шкіл. Це відповідальна посада, яку повинен займати фахівець з відповідними знаннями та навичками. На завуча покладають чимало обов’язків, зокрема:
- організацію навчального процесу;
- контроль виконання навчальних програм і якості викладання;
- регулювання педагогічного навантаження;
- організацію методичної роботи;
- формування розкладів занять і звітів тощо.
Згідно з даними великого кадрового порталу Work.ua, заступник директора в Україні заробляє орієнтовно 33 500 грн станом на травень 2025 року. Це середній показник, який вивели на основі відомостей про доходи у 38 опублікованих вакансіях.
Що цікаво, в аналогічний період 2024 року зарплата завучів перебувала на рівні 23 500 грн, тобто була меншою на 10 000 грн. Всього за 12 місяців ситуація змінилася в бік збільшення середнього доходу на 43%. Натомість кількість вакансій на Work.ua зменшилася на 39%.
За що доплачують вчителям
Педагогічні працівники отримують не лише "голий" посадовий оклад. Українське законодавство передбачило для вчителів багато надбавок, які дозволяють підвищити зарплату. Всі види доплат перераховані у статті 24 закону "Про повну загальну середню освіту":
- класне керівництво — від 20% до 25%;
- перевірка робіт — від 10% до 20%;
- завідування майстернями/кабінетами інформатики — від 15% до 20%;
- завідування кімнатами зберігання зброї/стрілецькими тирами/музеями — від 10% до 15%;
- завідування навчально-методичними кабінетами, лабораторіями, спортивними залами — від 10% до 15%;
- завідування бібліотеками, бібліотечним фондом — від 5% до 15%;
- робота в інклюзивних класах чи групах — 20%;
- обслуговування комп’ютерної техніки — від 10% до 15%;
- позакласна робота з учнями — від 10% до 40%.
Плюс у 2025 році запровадили нову надбавку за роботу в несприятливих умовах. Щомісяця педагогам виплачують 1000 грн, а з 1 вересня суму планують збільшити до 2 000 грн. Варто уточнити, що це додатковий дохід вчителів під час воєнного стану, а не постійне підвищення посадового окладу.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, відпустки педагогічних працівників мають деякі особливості. Вчителям належить до 54 календарних днів відпочинку — це норма щорічної основної відпустки. Правило скорочення до 24 днів під час воєнного стану до педагогів не застосовується.
Також ми писали, на які пільги можуть розраховувати вчителі у 2025 році. Їм належить 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Але користуються нею лише педагоги-пенсіонери, які проживають у сільській місцевості.
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