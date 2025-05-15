Завуч в школе — на какую среднюю зарплату может рассчитывать в 2025 году

Учительница на уроке. Фото: УНИАН

Педагоги в Украине получают разные зарплаты, это зависит от должности, оклада, стажа, выслуги лет, надбавок и тому подобное. Например, учителя начальных классов зарабатывают в среднем 19 000 грн ежемесячно, а завучи учебных заведений могут рассчитывать на большие доходы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая зарплата у завучей по состоянию на 2025 год и что изменилось в их доходах.

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Средняя зарплата завуча

Для понимания, так называют заместителей директоров школ. Это ответственная должность, которую должен занимать специалист с соответствующими знаниями и навыками. На завуча возлагают немало обязанностей, в частности:

организацию учебного процесса;

контроль выполнения учебных программ и качества преподавания;

регулирование педагогической нагрузки;

организацию методической работы;

формирование расписаний занятий и отчетов.

Согласно данным крупного кадрового портала Work.ua, заместитель директора в Украине зарабатывает ориентировочно 33 500 грн по состоянию на май 2025 года. Это средний показатель, который вывели на основе сведений о доходах в 38 опубликованных вакансиях.

Что интересно, в аналогичный период 2024 года зарплата завучей находилась на уровне 23 500 грн, то есть была меньше на 10 000 грн. Всего за 12 месяцев ситуация изменилась в сторону увеличения среднего дохода на 43%. Зато количество вакансий на Work.ua уменьшилось на 39%.

Динамика средней зарплаты завуча. Фото: скриншот

За что доплачивают учителям

Педагогические работники получают не только "голый" должностной оклад. Украинское законодательство предусмотрело для учителей много надбавок, которые позволяют повысить зарплату. Все виды доплат перечислены в статье 24 закона "О полном общем среднем образовании":

классное руководство — от 20% до 25%;

проверка работ — от 10% до 20%;

заведование мастерскими/кабинетами информатики — от 15% до 20%;

заведование комнатами хранения оружия/стрелковыми тирами/музеями — от 10% до 15%;

заведование учебно-методическими кабинетами, лабораториями, спортивными залами — от 10% до 15%;

заведование библиотеками, библиотечным фондом — от 5% до 15%;

работа в инклюзивных классах или группах — 20%;

обслуживание компьютерной техники — от 10% до 15%;

внеклассная работа с учениками — от 10% до 40%.

Плюс в 2025 году ввели новую надбавку за работу в неблагоприятных условиях. Ежемесячно педагогам выплачивают 1000 грн, а с 1 сентября сумму планируют увеличить до 2 000 грн. Стоит уточнить, что это дополнительный доход учителей во время военного положения, а не постоянное повышение должностного оклада.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, отпуска педагогических сотрудников имеют некоторые особенности. Учителям положено до 54 календарных дней отдыха — это норма ежегодного основного отпуска. Правило сокращения до 24 дней во время военного положения к педагогам не применяется.

Также мы писали, на какие льготы могут рассчитывать учителя в 2025 году. Им положено 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Но пользуются ею только педагоги-пенсионеры, проживающие в сельской местности.