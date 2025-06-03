Декретні виплати у 2025 — як розраховуються та від чого залежить кінцева сума

Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Декрет — це не просто перерва в роботі, а важливий період, коли жінка готується стати мамою. Окрім турботи про здоров’я й очікування дитини, за цим періодом стоїть багато юридичних і фінансових нюансів, які так чи інакше доведеться пройти.

Про те, як відбувається нарахування декретних виплат в Україні та від чого залежить кінцева сума, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Як довго триває декретна відпустка та від чого залежить розмір виплати

Декретна відпустка в нашій країні має два етапи. Перший — це відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Її оформлюють на основі лікарняного листа, який видає гінеколог. Тривалість такої відпустки — 126 днів: 70 до пологів і 56 після. Якщо були ускладнення або народилися двоє і більше дітей, термін збільшується до 140 днів.

Другий етап — це відпустка для догляду за дитиною до трьох років. Її оформлюють після народження малюка. У першому випадку жінка має право на фінансову допомогу, яку виплачує Пенсійний фонд України. Сума виплати залежить від її середньої зарплати та страхового стажу. Для розрахунку декретних є чіткий алгоритм:

Розрахунковий період: це 12 місяців до місяця початку декрету. Якщо жінка працює менше ніж рік, беруться лише фактично відпрацьовані місяці. Підрахунок доходу: враховуються всі офіційні виплати (оклад, премії, надбавки), окрім лікарняних та інших, з яких не сплачується ЄСВ. Кількість днів: беруть календарні дні року, виключаючи дні лікарняних і відпусток без зарплати. Середня денна зарплата: це загальна сума доходу поділена на кількість днів. Сума допомоги: це середня денна зарплата помножена на кількість днів декретної відпустки.

Наочніше буде показати все на конкретному прикладі. Розрахунок буде проводитись виходячи з таких значень:

Дата початку відпустки: 1 січня 2025 року. Період для розрахунку: 1 січня — 31 грудня 2024 року. Сума доходу: 240 000 грн. Днів у періоді: 365. Тривалість відпустки: 126 днів.

Приклад:

240 000 грн / 365 днів = 657,53 грн (середньоденна зарплата);

657,53 × 126 = 82 852,78 грн — сума виплати.

Що ще варто враховувати майбутнім мамам

Для українок, які мають менше ніж 6 місяців страхового стажу — розмір допомоги обмежується мінімальною зарплатою на момент відпустки. Якщо вона працює менше ніж рік — враховується лише фактично відпрацьований період. Декретні виплачуються однією сумою за весь період і не обкладаються податком на доходи та військовим збором.

Раніше ми писали, що багатьох батьків цікавить, чи варто давати дитині кишенькові гроші, а якщо так — то яку суму виділити підлітку на особисті витрати, не враховуючи школу та транспорт.

Також ми розповідали, що Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт №13062, що змінює правила нарахування та перевірки лікарняних. Ініціативу підтримали 247 депутатів, документ передбачає нововведення для тих, хто отримує виплати під час хвороби.