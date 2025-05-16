Штрафи батькам у 2025 році — за що можуть серйозно покарати і на які суми

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Стосунки між батьками і дітьми не завжди бувають хорошими. Дорослі несуть відповідальність за виховання малолітніх, а ухилення від батьківських обов’язків карається адміністративною відповідальністю. Іншими словами, буде важко уникнути серйозних штрафів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що в Україні штрафують батьків дітей до 6 років.

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З певного віку дозволяється відпускати дітей у школу без супроводу. В містах учні здебільшого користуються наземним або підземним транспортом, аби дістатися до навчального закладу. Проте на сайті Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини йдеться про заборону полишення дитини до 7 років без нагляду.

Якщо внаслідок такої недбалості виникла загроза життю чи здоров’ю дитини, батьків можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Плюс у постанові Кабінету Міністрів №176 вказано, до якого віку заборонено їздити на міжміських маршрутах:

"Не дозволяється перевозити дітей віком до 10 років без супроводження дорослих, за винятком випадків перевезення дітей до загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладів у сільській місцевості автобусами внутрішньообласних маршрутів та регулярних спеціальних перевезень".

Батькам, які відпустили малолітню дитину, загрожує штраф за статтею 185 Кодексу про адміністративні правопорушення:

від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 700 грн);

від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів (від 1 700 до 5 100 грн) за повторне притягнення упродовж року після накладення стягнення.

Це покарання за ухилення батьків від виконання обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей.

Відсутність місця реєстрації

Окремо слід виділити відповідальність за відсутність реєстрації місця проживання дитини. Кожен українець повинен мати так звану прописку, інакше накладуть штрафні санкції. Після народження немовляти батьки/законні представники мають три місяці (91 день) на реєстрацію.

У разі прибуття на нове місце проживання слід повторно виконати процедуру протягом 30 днів (для дітей до 14 років). Стаття 197 КУпАП передбачає попередження за порушення вимоги та штраф у розмірі від 17 до 51 грн у випадку повторного недотримання правил протягом року.

Інші штрафи для батьків малолітніх дітей

Батькам в Україні доведеться заплатити чималі суми за такі порушення:

неналежний догляд за дитиною — від 850 до 1 700 грн;

невиконання рішення органу опіки та піклування щодо участі у вихованні дитини — від 1 700 до 2 550 грн;

повторне невиконання рішення упродовж року — від 2 550 до 5 100 грн із тимчасовим обмеженням на виїзд за кордон і керування транспортним засобом;

умисне порушення встановленого терміну перебування дитини за межами України — від 1 700 до 3 400 грн;

доведення неповнолітнього до стану алкогольного сп’яніння — від 102 до 136 грн;

ненадання медичної допомоги та відсутність лікування, рекомендованого лікарями — від 1 700 до 3 400 грн.

В окремих випадках українців можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Наприклад, залучення дітей до жебрацтва, алкоголізму чи азартних ігор карається позбавленням волі на термін від 3 до 7 років. Ухилення від сплати аліментів та обов’язку утримувати неповнолітніх/непрацездатних дітей загрожує штрафом від 1 700 до 3 400 грн або ув'язненням до 2 років.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні заборонено здійснювати зйомку неповнолітніх і публікувати фото/відео в Інтернеті без згоди батьків. Часто таким "грішать" школи, коли викладають на офіційні сайті чи в соціальні мережі світлини з учнями на різноманітних заходах.

Також ми писали, скільки варто давати кишенькових дитині у 12 років, аби не розбалувати. Мінімальної чи максимальної суми немає, це залежить від фінансових можливостей батьків. Але достатньо буде виділяти 100-150 грн на тиждень.