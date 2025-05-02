Фото і відео з неповнолітніми — що повинні знати батьки, діти та школи

Учні в школі. Фото: УНІАН

Заклади освіти часто практикують публікацію на своїх інформаційних ресурсах фото і відео зі школярами, звітуючи так про активну діяльність. Але в переважній більшості випадків не враховується потреба отримати дозвіл батьків і дітей на розміщення контенту в Інтернет-мережі.

Про це детально розповіли на порталі "Освітнього омбудсмена".

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Публікація фото і відео з неповнолітніми

Коли світлина опиняється в Інтернет-просторі, вона починає "жити власним життям". Дуже просто фотографія чи відео з дітьми може потрапити до шахраїв, кіберзлочинців, хакерів тощо, які використають контент для булінгу чи шантажу.

Під час воєнного стану ризики доповнюються можливістю ідентифікувати місце перебування особи та вчинити щодо неповнолітнього злочин.

"Дитина через свій вік не завжди може усвідомлювати значення дій та керувати ними. Коли представники закладу освіти здійснюють фотографування неповнолітніх, їм потрібно брати дозвіл у законних представників дитини", — йдеться повідомленні.

Причому необхідно отримати дозвіл батька і матері, а також самого школяра. Вчитель, класний керівник або директор не є законними представниками, крім окремих випадків. Тож вони не уповноважені ухвалювати рішення щодо здійснення зйомки, публікації світлин в Інтернеті тощо. Навіть якщо процес фотографування відбувається на території школи.

Під згодою мають на увазі:

письмовий дозвіл;

усну домовленість;

мовчазну згоду.

В останньому випадку йдеться про ситуацію, коли батьки перебувають поруч із дитиною, знають про потенційну зйомку, але не висловлюють заперечення. Закон дозволяє фіксацію неповнолітніх і поширення контенту без їх згоди, якщо це допоможе довести протиправну поведінку, підтвердити порушення прав людини і притягнути винних до відповідальності.

Зауважимо, через незаконну зйомку і розповсюдження контенту з дітьми ініціаторів можуть покарати фінансовими санкціями. Якщо людина вбачає в таких діях порушення немайнових прав, то може звернутися в суд і вимагати відшкодування моральної шкоди.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, онлайн-курси іноді не відповідають заявленій якості. Споживач може вимагати повернення коштів за невдале навчання у разі істотних недоліків. Дозволяється ініціювати розірвання договору та отримати сплачену суму назад.

Також ми писали, що діти військовослужбовців зі статусом учасника бойових дій мають низку соціальних гарантій. Зокрема це пільги на навчання, оздоровлення та відпочинок. Щоб скористатися привілеями, одному з батьків потрібно звернутися до керівника закладу освіти.