Якими пільгами можуть скористатися діти УБД та як їх оформити

Військовослужбовець з родиною. Фото: УНІАН

Держава забезпечує дітям військовослужбовців зі статусом учасника бойових дій низку соціальних гарантій. Зокрема це пільги на навчання, оздоровлення та відпочинок.

Новини.LIVE розповідають про види цих пільг та як ними скористатися.

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До пільг, спрямованих на підтримку соціального, освітнього та матеріального добробуту дітей захисників зі статусом УБД, належать такі:

Першочергове надання місць у навчальних закладах

Згідно з пунктом 4 статті 13 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", дітям чинних військовослужбовців першочергово надаються місця як в державних, так і в приватних загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах за місцем проживання.

Місцеві ради також зобов'язані позачергово надавати місця в дитячих закладах (за місцем проживання):

дітям УБД;

дітям військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження служби;

дітям резервістів під час виконання ними обовʼязків служби у військовому резерві.

Щоб скористатися пільгою, одному з батьків дитині (або офіційному представнику) необхідно звернутися до керівника навчального закладу з такими документами:

заява встановленого зразка (бланк надає заклад);

копія посвідчення УБД;

копія свідоцтва про народження дитини;

медичні висновки про стан здоров'я дитини.

Важливо: у дитячих садочках є квоти на кількість дітей пільгових категорій у групі — таких має бути не більше 20%. Якщо ця квота вже закрита (набрана допустима кількість дітей-пільговиків), дошкільний навчальний заклад може відмовити, тому краще звертатися завчасно.

Безоплатне харчування в школах

Державою гарантоване безоплатне харчування в загальноосвітніх навчальних закладах дітям, чиї батьки:

загинули, зникли безвісти, потрапили в полон або стали інвалідами під час участі в АТО (ООС) або інших заходах, повʼязаних з обороною України;

мають посвідчення учасника бойових дій і брали або беруть участь у заходах оборони від агресії Росії (коштом місцевого бюджету).

Інформацію про наявність чи відсутність пільг у тому чи іншому навчальному закладі надають органи управління освіти територіальних громад.

Якщо заклад надає пільгу, треба звернутися до керівництва з заявою та копіями документів, які підтверджують право на користування пільгами (посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка тощо).

Освітні пільги

Державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти надається учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та їхнім дітям. Зокрема це такі пільги:

повна або часткова оплата навчання коштом державного та місцевих бюджетів;

пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками;

безплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;

безоплатне проживання в гуртожитку.

Для отримання тієї чи іншої пільги потрібно подати заяву на ім'я керівника закладу освіти, вказавши вид бажаної допомоги та додавши завірені копії документів, які підтверджують право на неї (посвідчення УБД або посвідчення сім'ї загиблого та копію свідоцтва про народження дитини).

Оздоровлення та відпочинок

Дітям (7-18 років) військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій, першочергово надаються місця в дитячих оздоровчих таборах за місцем проживання їхніх сімей, незалежно від форми власності табору. Зокрема вони забезпечуються путівками до санаторно-курортних, дитячих закладів оздоровлення не більше одного разу на рік державним коштом.

Путівки можуть також надаватися з частковою (від 10% до 50%) оплатою вартості коштом батьків (або осіб, які їх замінюють). Оплата може здійснюватися й з інших джерел, не заборонених законодавством.

Раніше ми писали, що захисники, які мають статус учасників бойових дій, а також члени їхніх родин мають право на низку пільг від держави. Зокрема, це комунальні, медичні, освітні, соціальні та податкові пільги.

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