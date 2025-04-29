Какими льготами могут воспользоваться дети УБД и как их оформить

Военнослужащий с семьей. Фото: УНИАН

Государство обеспечивает детям военнослужащих со статусом участника боевых действий ряд социальных гарантий. В частности, это льготы на обучение, оздоровление и отдых.

Новини.LIVE рассказывают о видах этих льгот и как ими воспользоваться.

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К льготам, направленным на поддержку социального, образовательного и материального благосостояния детей защитников со статусом УБД, относятся следующие:

Первоочередное предоставление мест в учебных заведениях

Согласно пункту 4 статьи 13 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", детям действующих военнослужащих в первую очередь предоставляются места как в государственных, так и в частных общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях по месту жительства.

Местные советы также обязаны вне очереди предоставлять места в детских учреждениях (по месту жительства):

детям УБД;

детям военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения службы;

детям резервистов во время выполнения ими обязанностей службы в военном резерве.

Чтобы воспользоваться льготой, одному из родителей ребенку (или официальному представителю) необходимо обратиться к руководителю учебного заведения с такими документами:

заявление установленного образца (бланк предоставляет заведение);

копия удостоверения УБД;

копия свидетельства о рождении ребенка;

медицинские заключения о состоянии здоровья ребенка.

Важно: в детских садах есть квоты на количество детей льготных категорий в группе — таких должно быть не более 20%. Если эта квота уже закрыта (набрано допустимое количество детей-льготников), дошкольное учебное заведение может отказать, поэтому лучше обращаться заблаговременно.

Бесплатное питание в школах

Государством гарантировано бесплатное питание в общеобразовательных учебных заведениях детям, чьи родители:

погибли, пропали без вести, попали в плен или стали инвалидами во время участия в АТО (ООС) или других мероприятиях, связанных с обороной Украины;

имеют удостоверение участника боевых действий и принимали или принимают участие в мероприятиях обороны от агрессии России (за счет местного бюджета).

Информацию о наличии или отсутствии льгот в том или ином учебном заведении предоставляют органы управления образования территориальных общин.

Если заведение предоставляет льготу, надо обратиться к руководству с заявлением и копиями документов, подтверждающих право на пользование льготами (удостоверение УБД, удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны установленного образца и т.д.).

Образовательные льготы

Государственная целевая поддержка для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования предоставляется участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям. В частности, это такие льготы:

полная или частичная оплата обучения за счет государственного и местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

социальные стипендии;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ к сети Интернет, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитии.

Для получения той или иной льготы нужно подать заявление на имя руководителя учебного заведения, указав вид желаемой помощи и добавив заверенные копии документов, подтверждающих право на нее (удостоверение УБД или удостоверение семьи погибшего и копию свидетельства о рождении ребенка).

Оздоровление и отдых

Детям (7-18 лет) военнослужащих, имеющих статус участника боевых действий, в первую очередь предоставляются места в детских оздоровительных лагерях по месту жительства их семей, независимо от формы собственности лагеря. В частности, они обеспечиваются путевками в санаторно-курортные, детские оздоровительные учреждения не более одного раза в год за государственный счет.

Путевки могут также предоставляться с частичной (от 10% до 50%) оплатой стоимости за счет средств родителей (или лиц, их заменяющих). Оплата может осуществляться и из других источников, не запрещенных законодательством.

Ранее мы писали, что защитники, которые имеют статус участников боевых действий, а также члены их семей имеют право на ряд льгот от государства. В частности, это коммунальные, медицинские, образовательные, социальные и налоговые льготы.

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