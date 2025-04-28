Що робити, якщо перевізник відмовив УБД у безоплатному проїзді — алгоритм дій

Посвідчення УБД в руках військового. Фото: УНІАН

Держава надає учасникам бойових дій низку пільг та соціальних гарантій. Зокрема, захисникам гарантують право на безоплатний проїзд багатьма видами міського та міжміського транспорту. Однак на практиці перевізники не завжди дотримуються цієї вимоги.

Юристи Гончаренко центру розповіли, що робити, якщо УБД відмовили у пільговому проїзді.

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Згідно з пунктом 17 статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", військовослужбовці зі статусом УБД мають право на безоплатний проїзд:

усіма видами міського пасажирського транспорту;

автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості;

залізничним і водним транспортом приміського сполучення;

автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.

Крім того, учасники бойових дій можуть скористатися безплатним проїздом один раз на два роки (туди й назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або один раз на рік (туди й назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою.

Що робити, якщо перевізник відмовляє УБД у безоплатному проїзді

Безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян тягне за собою адміністративну відповідальність, зазначають юристи.

При відмові водія у безоплатному проїзді УБД необхідно діяти за таким алгоритмом:

Сплатіть за проїзд та вимагайте квиток (за можливості — з відеофіксацією). Якщо квиток не видають, то це ще одне правопорушення, про яке варто повідомити на гарячу лінію Державної податкової служби (0-800-501-007). Зафіксуйте назву компанії-перевізника (має бути наведена в салоні). Якщо вказано номер телефона диспетчера, можна залишити скаргу безпосередньо йому. Заручіться підтримкою свідків. Пасажири можуть підтвердити факт порушення. Обміняйтесь з ними телефонними номерами для подальшого звернення до правоохоронних органів. Викличте поліцію. Передайте правоохоронцям дані про маршрутку та наполягайте на складанні адміністративного протоколу за ст. 133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення України. Якщо викликати поліцію немає можливості, запишіть або сфотографуйте номер маршрутки (автобуса). Напишіть офіційну скаргу. Подайте звернення до перевізника та до органу місцевого самоврядування (якщо йдеться про міські перевезення), або до Державної служби України з безпеки на транспорті (якщо йдеться про міжміські перевезення).

Скарги потрібно надсилати рекомендованим листом з повідомленням про вручення. У заяві необхідно вказати дані перевізника, державний номер транспортного засобу та детально описати ситуацію. Скаргу також можна передати особисто, але обов’язково, щоб на вашому примірнику проставили вхідний номер.

Важливо: зберігайте усі зібрані матеріали — адмінпротокол, відео, квиток, свідчення свідків, відповіді про розгляд скарги. Вони слугуватимуть доказовою базою при зверненні до суду.

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