Что делать, если перевозчик отказал УБД в бесплатном проезде — алгоритм действий

Удостоверение УБД в руках военного. Фото: УНИАН

Государство предоставляет участникам боевых действий ряд льгот и социальных гарантий. В частности, защитникам гарантируют право на бесплатный проезд многими видами городского и междугородного транспорта. Однако на практике перевозчики не всегда придерживаются этого требования.

Юристы Гончаренко центра рассказали, что делать, если УБД отказали в льготном проезде.

Реклама

Читайте также:

Какие транспортные льготы положены участникам боевых действий

Согласно пункту 17 статьи 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", военнослужащие со статусом УБД имеют право на бесплатный проезд:

всеми видами городского пассажирского транспорта;

автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности;

железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения;

автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места жительства.

Кроме того, участники боевых действий могут воспользоваться бесплатным проездом один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50-процентной скидкой.

Что делать, если перевозчик отказывает УБД в бесплатном проезде

Безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет за собой административную ответственность, отмечают юристы.

При отказе водителя в бесплатном проезде УБД необходимо действовать по следующему алгоритму:

Оплатите проезд и требуйте билет (по возможности — с видеофиксацией). Если билет не выдают, то это еще одно правонарушение, о котором следует сообщить на горячую линию Государственной налоговой службы (0-800-501-007). Зафиксируйте название компании-перевозчика (должно быть приведено в салоне). Если указан номер телефона диспетчера, можно оставить жалобу непосредственно ему. Заручитесь поддержкой свидетелей. Пассажиры могут подтвердить факт нарушения. Обменяйтесь с ними телефонными номерами для дальнейшего обращения в правоохранительные органы. Вызовите полицию. Передайте правоохранителям данные о маршрутке и настаивайте на составлении административного протокола по ст. 133-1 Кодекса об административных правонарушениях Украины. Если вызвать полицию нет возможности, запишите или сфотографируйте номер маршрутки (автобуса). Напишите официальную жалобу. Подайте обращение к перевозчику и в орган местного самоуправления (если речь идет о городских перевозках), или в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте (если речь идет о междугородних перевозках).

Жалобы нужно отправлять заказным письмом с уведомлением о вручении. В заявлении необходимо указать данные перевозчика, государственный номер транспортного средства и подробно описать ситуацию. Жалобу также можно передать лично, но обязательно, чтобы на вашем экземпляре проставили входящий номер.

Важно: сохраняйте все собранные материалы — админпротокол, видео, билет, показания свидетелей, ответы о рассмотрении жалобы. Они будут служить доказательной базой при обращении в суд.

Ранее мы писали, как получить или восстановить утраченное удостоверение участника боевых действий.

Также узнавайте, на какие медицинские льготы имеют право защитники со статусом УБД.