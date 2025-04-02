Пільги для учасників бойових дій - які права на медичні обслуговування

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: УНІАН

Учасник бойових дій має право на першочергове обслуговування в лікарнях та аптеках. Медичні пільги зберігаються за військовим із посвідченням УБД навіть після виходу на пенсію.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

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Учасники бойових дій мають право на цілу низку пільг, гарантованих Українською державою.

До списку цих пільг входять, зокрема, пільги на медичне обслуговування.

Так, учасник бойових дій має право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів.

Крім того, військовому з посвідченням УБД гарантується першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках, а також першочергова госпіталізація.

Пільги для учасника бойових дій на пенсії

Учасник бойових дій має пільги, які розповсюджуються і на період після завершення військової служби чи будь-якої іншої роботи і виходу на пенсію.

Зокрема, незалежно від часу виходу на пенсію чи зміни роботи учасник бойових дій може користуватися тими поліклініками і госпіталями, якими користувався під час служби в армії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на які позачергові послуги мають право учасники бойових дій.

Додамо, ми повідомляли про пільги для УБД на санаторно-курортне лікування.