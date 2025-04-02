Льготы для участников боевых действий - какие права на медицинские обслуживание

Удостоверение участника боевых действий. Фото: УНІАН

Участник боевых действий имеет право на первоочередное обслуживание в больницах и аптеках. Медицинские льготы сохраняются за военным с удостоверением УБД даже после выхода на пенсию.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

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Участники боевых действий имеют право на целый ряд льгот, гарантированных Украинским государством.

В список этих льгот входят, в частности, льготы на медицинское обслуживание.

Так, участник боевых действий имеет право на ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов.

Кроме того, военному с удостоверением УБД гарантируется первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках, а также первоочередная госпитализация.

Льготы для участника боевых действий на пенсии

Участник боевых действий имеет льготы, которые распространяются и на период после завершения военной службы или любой другой работы и выхода на пенсию.

В частности, независимо от времени выхода на пенсию или смены работы участник боевых действий может пользоваться теми поликлиниками и госпиталями, которыми пользовался во время службы в армии.

Напомним, мы ранее писали о том, на какие внеочередные услуги имеют право участники боевых действий.

Добавим, мы сообщали о льготах для УБД на санаторно-курортное лечение.