Льготы для участников боевых действий - какие права на медицинские обслуживание

Медицинские льготы — на что имеет право участник боевых действий
Участник боевых действий имеет право на первоочередное обслуживание в больницах и аптеках. Медицинские льготы сохраняются за военным с удостоверением УБД даже после выхода на пенсию.
Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.
Медобслуживание УБД
Участники боевых действий имеют право на целый ряд льгот, гарантированных Украинским государством.
В список этих льгот входят, в частности, льготы на медицинское обслуживание.
Так, участник боевых действий имеет право на ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов.
Кроме того, военному с удостоверением УБД гарантируется первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках, а также первоочередная госпитализация.
Льготы для участника боевых действий на пенсии
Участник боевых действий имеет льготы, которые распространяются и на период после завершения военной службы или любой другой работы и выхода на пенсию.
В частности, независимо от времени выхода на пенсию или смены работы участник боевых действий может пользоваться теми поликлиниками и госпиталями, которыми пользовался во время службы в армии.
Напомним, мы ранее писали о том, на какие внеочередные услуги имеют право участники боевых действий.
Добавим, мы сообщали о льготах для УБД на санаторно-курортное лечение.
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