Як повернути гроші за онлайн-навчання, якщо результат не влаштував

Картка та телефон в руках на тлі ноутбука. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Онлайн-освіта у сучасних реаліях стала справжнім порятунком для тих, хто прагне навчатися нового і розвиватися. Однак, на жаль, далеко не всі курси, які продають за чималі гроші в Instagram та на різних інтернет-ресурсах, відповідають заявленій якості.

Юристка Олена Вакулюк у коментарі для Новини.LIVE розповіла, як повернути гроші за неякісний онлайн-курс.

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Підстави для повернення коштів

Поняття "не відповідає заявленому рівню якості" дуже суб’єктивне та трактується кожним споживачем на власний розсуд, говорить юристка.

Обіцяний зміст онлайн-курсу та очікуваний результат наданих послуг зазвичай фіксується їх надавачем в договорі публічної оферти та інших документах, які надаються споживачам для ознайомлення та підписання.

Здійснивши оплату за онлайн-курс, ви погоджуєтесь з умовами договору публічної оферти та беззастережно їх приймаєте.

Саме тому, в першу чергу, порядок повернення коштів потрібно аналізувати в цьому договорі.

Однак, якщо придбаний онлайн-курс містить явні істотні недоліки, які виникли у зв’язку з діями виконавця/продавця, відповідно до ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів", ви маєте право вимагати розірвання договору та повернення сплаченої грошової суми.

Олена Вакулюк назвала три основні підстави для повернення коштів:

Неякісний контент — якщо курс не відповідає опису, заявленим вимогам або рівню якості, який був обіцяний (наприклад, відео не працюють, матеріал є застарілим чи не відповідає заявленій тематиці). Невиконання умов — якщо курс не був наданий у повному обсязі, не включає обіцяні ресурси або допомогу. Необґрунтована відмова — якщо після оплати ви не отримали доступ до матеріалів або доступ був обмежений без попередження.

Також підставами для повернення коштів можуть бути інші істотні, на думку споживача, недоліки.

Як повернути кошти, сплачені за онлайн-курс

У разі виявлення істотних недоліків у придбаному онлайн-курсі, юристка рекомендує насамперед перевірити умови, зазначені в договорі публічної оферти чи політиках повернення коштів й проаналізувати, чи є можливість повернути передоплату.

Якщо такі умови не передбачені в зазначених документах, ви маєте право керуватись положеннями ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів" й вимагати розірвання договору та повернення сплачених коштів.

Для цього необхідно звернутися до власника онлайн-курсу з письмовою вимогою про повернення коштів. Зазначте у вимозі підстави повернення та опишіть всі деталі вашого звернення.

У разі отримання негативної відповіді від власника онлайн-курсу, зверніться до платіжної системи. Якщо продавець відмовляється повернути кошти, і оплата була через банківську картку, можна подати запит на Chargeback (процедура повернення коштів на банківську карту покупця після спірної транзакції).

Якщо результати розгляду звернень були неуспішними, ви також маєте право звернутись до органів захисту прав споживачів зі скаргою або до суду з позовною заявою.

Раніше ми писали, як повернути передплату за товар чи послугу, якщо продавець веде підприємницьку діяльність без реєстрації. Передплата на картку фізособи не є підставою автоматично вважати угоду "неофіційною" чи незаконною. Ви все одно можете вимагати повернення коштів і захищати свої права, навіть якщо продавець — не ФОП. Проте в такому випадку є певні нюанси, адже ідентифікувати фізичну особу складніше.

Також дізнавайтеся, як повернути гроші, сплачені за товар чи послугу, які продавець не надав.