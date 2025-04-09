Тепер потрібна згода батьків — Instagram забороняє підліткам проводити стріми

Логотип Instagram на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Meta оголосила про чергове посилення обмежень для підліткових акаунтів в Instagram і анонсувала впровадження аналогічних налаштувань на Facebook та Messenger. Йдеться про посилений захист неповнолітніх від небажаного контенту та контактів, а також про додаткові інструменти для батьків.

Про це йдеться на офіційному сайті Meta.

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Які обмеження з'являться для підлітків в Instagram

Компанія повідомила, що підлітки віком до 16 років невдовзі не зможуть самостійно проводити прямі ефіри — для цього потрібен буде дозвіл батьків. Крім того, у них не буде можливості вимкнути функцію розмиття потенційно непристойних зображень у приватних повідомленнях без схвалення дорослих. Meta наголошує, що ці зміни планують запровадити найближчими місяцями.

Ці нові обмеження доповнюють уже наявні налаштування безпеки, які були запроваджені торік в межах підліткових акаунтів. Раніше Instagram автоматично переводив користувачів 13-15 років у режим "Teen Account", де встановлені суворі обмеження на можливі контакти та перегляд контенту. За даними компанії, 97% підлітків цього віку залишили стандартні "вбудовані" налаштування, не роблячи їх м'якшими.

Щоб полегшити контроль батьків за безпекою підлітків у соцмережах, Meta починає впроваджувати підліткові акаунти на Facebook і Messenger. Вони передбачають аналогічні автоматичні обмеження, які захищатимуть молодь від недоречних публікацій і небажаних звернень.

Наразі ці налаштування поступово стануть доступними користувачам з США, Великої Британії, Австралії та Канади. Незабаром планується поширення на інші країни.

За оновленими даними, уже принаймні 54 млн акаунтів по всьому світу переведено у підлітковий режим. У них встановлено різноманітні заходи захисту, зокрема обмежено час користування, нічні нагадування про відпочинок, блокування небажаних повідомлень від незнайомців та автоматичний перехід облікових записів у приватний режим.

Нагадаємо, на відеоігровій платформі Roblox з'являться нові засоби контролю, які дозволять батькам управляти тим, з ким спілкується їхня дитина. Вони також зможуть відстежувати, скільки часу та в яких іграх вона проводить.

Також ми писали, що в TikTok з'явилися нові функції для захисту підлітків. Батьки отримали можливість блокувати використання платформи їхніми дітьми в певні години, а також переглядати список їхніх підписників.