Roblox посилює батьківський контроль — які функції з'являться для захисту дітей

Відеогра Roblox на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Компанія Roblox Corp. повідомила про низку нових засобів контролю, які допоможуть батькам управляти тим, з ким і як їхні діти спілкуються на популярній відеоігровій платформі. Це черговий крок у відповідь на занепокоєння суспільства щодо безпеки користувачів молодшого віку.

Про це пише Bloomberg.

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Сьогодні, 2 квітня, з'явиться змога встановити обмеження на те, з ким саме може взаємодіяти дитина, а також відстежувати найчастіше використовувані ігри. За потреби батьки зможуть забороняти доступ до певних ігор, які, на їхній розсуд, є недоречними для дитини.

"У процесі розробки інструментів батьківського контролю ми орієнтуємося на простоту та відкритість, аби батькам було легко застосовувати ці функції", — зазначив у своїй заяві головний спеціаліст із безпеки Roblox Метт Кауфман.

Також він додав, що незалежно від активації цих налаштувань, безпека наймолодших гравців залишається найвищим пріоритетом компанії.

За інформацією компанії, у 2024 році Roblox вже випустила 40 різноманітних оновлень, спрямованих на поліпшення безпеки. Серед найбільш помітних — оголошене в листопаді нововведення, яке забороняє дітям до 13 років потрапляти у так звані "соціальні зустрічі": віртуальні клуби чи форуми.

У липні минулого року видання Bloomberg Businessweek публікувало матеріал про труднощі, з якими стикається компанія в боротьбі з випадками онлайн-хижацтва на своїй платформі. З 2018 року поліція США заарештувала понад два десятки осіб, яких звинувачують у злочинах стосовно дітей, знайдених або "задурених" саме через Roblox.

Колишні та нинішні працівники компанії наголошують, що відстежувати понад 90 млн щоденних користувачів дуже складно. Ситуацію ускладнює й той факт, що близько 40% користувачів Roblox у 2024 році були молодшими за 13 років.

Нагадаємо, батьки зможуть бачити, яку активність проявляє їхня дитина та якими чатботами користується, отримуючи звіт на електронну пошту. Таку функцію для захисту дітей ввела платформа чатботів Character.AI.

Також ми писали, що поліцейські повідомили про небезпечний тренд у TikTok, який набрав популярності, зокрема й серед дітей. Теми таких роликів призводять до травмування дітей.