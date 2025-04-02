Roblox усиливает родительский контроль — какие функции появятся для защиты детей

Видеоигра Roblox на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Компания Roblox Corp. сообщила о ряде новых средств контроля, которые помогут родителям управлять тем, с кем и как их дети общаются на популярной видеоигровой платформе. Это очередной шаг в ответ на беспокойство общества относительно безопасности пользователей младшего возраста.

Об этом пишет Bloomberg.

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Сегодня, 2 апреля, появится возможность установить ограничения на то, с кем именно может взаимодействовать ребенок, а также отслеживать наиболее часто используемые игры. При необходимости родители смогут запрещать доступ к определенным играм, которые, по их мнению, являются неуместными для ребенка.

"В процессе разработки инструментов родительского контроля мы ориентируемся на простоту и открытость, чтобы родителям было легко применять эти функции", — отметил в своем заявлении главный специалист по безопасности Roblox Мэтт Кауфман.

Также он добавил, что независимо от активации этих настроек, безопасность молодых игроков остается наивысшим приоритетом компании.

По информации компании, в 2024 году Roblox уже выпустила 40 различных обновлений, направленных на улучшение безопасности. Среди наиболее заметных — объявленное в ноябре нововведение, которое запрещает детям до 13 лет попадать в так называемые "социальные встречи": виртуальные клубы или форумы.

В июле прошлого года издание Bloomberg Businessweek публиковало материал о трудностях, с которыми сталкивается компания в борьбе со случаями онлайн-хулиганства на своей платформе. С 2018 года полиция США арестовала более двух десятков человек, которых обвиняют в преступлениях в отношении детей, найденных или "задуренных" именно через Roblox.

Бывшие и нынешние сотрудники компании отмечают, что отслеживать более 90 млн ежедневных пользователей очень сложно. Ситуацию осложняет и тот факт, что около 40% пользователей Roblox в 2024 году были моложе 13 лет.

Напомним, родители смогут видеть, какую активность проявляет их ребенок и какими чат-ботами пользуется, получая отчет на электронную почту. Такую функцию для защиты детей ввела платформа чат-ботов Character.AI.

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