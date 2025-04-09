Теперь требуется согласие родителей — Instagram запрещает подросткам проводить стримы

Логотип Instagram на экране смартфона. Фото: Unsplash

Meta объявила об очередном усилении ограничений для подростковых аккаунтов в Instagram и анонсировала внедрение аналогичных настроек на Facebook и Messenger. Речь идет об усиленной защите несовершеннолетних от нежелательного контента и контактов, а также о дополнительных инструментах для родителей.

Об этом говорится на официальном сайте Meta.

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Какие ограничения появятся для подростков в Instagram

Компания сообщила, что подростки в возрасте до 16 лет вскоре не смогут самостоятельно проводить прямые эфиры — для этого нужно будет разрешение родителей. Кроме того, у них не будет возможности отключить функцию размытия потенциально непристойных изображений в личных сообщениях без одобрения взрослых. Meta отмечает, что эти изменения планируют ввести в ближайшие месяцы.

Эти новые ограничения дополняют уже имеющиеся настройки безопасности, которые были введены в прошлом году в рамках подростковых аккаунтов. Ранее Instagram автоматически переводил пользователей 13-15 лет в режим "Teen Account", где установлены строгие ограничения на возможные контакты и просмотр контента. По данным компании, 97% подростков этого возраста оставили стандартные "встроенные" настройки, не делая их более мягкими.

Чтобы облегчить контроль родителей за безопасностью подростков в соцсетях, Meta начинает внедрять подростковые аккаунты на Facebook и Messenger. Они предусматривают аналогичные автоматические ограничения, которые будут защищать молодежь от неуместных публикаций и нежелательных обращений.

Сейчас эти настройки постепенно станут доступны пользователям из США, Великобритании, Австралии и Канады. Вскоре планируется распространение на другие страны.

По обновленным данным, уже по крайней мере 54 млн аккаунтов по всему миру переведены в подростковый режим. В них установлены различные меры защиты, в частности ограничено время пользования, ночные напоминания об отдыхе, блокировка нежелательных сообщений от незнакомцев и автоматический переход учетных записей в частный режим.

Напомним, на видеоигровой платформе Roblox появятся новые средства контроля, которые позволят родителям управлять тем, с кем общается их ребенок. Они также смогут отслеживать, сколько времени и в каких играх он проводит.

Также мы писали, что в TikTok появились новые функции для защиты подростков. Родители получили возможность блокировать использование платформы их детьми в определенные часы, а также просматривать список их подписчиков.