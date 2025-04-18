Как вернуть деньги за онлайн-обучение, если результат не устроил

Карточка и телефон в руках на фоне ноутбука. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Онлайн-образование в современных реалиях стало настоящим спасением для тех, кто стремится учиться новому и развиваться. Однако, к сожалению, далеко не все курсы, которые продают за немалые деньги в Instagram и на различных интернет-ресурсах, соответствуют заявленному качеству.

Юрист Елена Вакулюк в комментарии для Новини.LIVE рассказала, как вернуть деньги за некачественный онлайн-курс.

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Основания для возврата средств

Понятие "не соответствует заявленному уровню качества" очень субъективное и трактуется каждым потребителем по своему усмотрению, говорит юрист.

Обещанное содержание онлайн-курса и ожидаемый результат предоставленных услуг обычно фиксируются их поставщиком в договоре публичной оферты и других документах, которые предоставляются потребителям для ознакомления и подписания.

Осуществив оплату за онлайн-курс, вы соглашаетесь с условиями договора публичной оферты и безоговорочно их принимаете.

Именно поэтому, в первую очередь, порядок возврата средств нужно анализировать в этом договоре.

Однако, если приобретенный онлайн-курс содержит явные существенные недостатки, которые возникли в связи с действиями исполнителя/продавца, в соответствии со ст. 8 Закона Украины "О защите прав потребителей", вы имеете право требовать расторжения договора и возврата уплаченной денежной суммы.

Елена Вакулюк назвала три основных основания для возврата средств:

Некачественный контент — если курс не соответствует описанию, заявленным требованиям или уровню качества, который был обещан (например, видео не работают, материал устарел или не соответствует заявленной тематике). Невыполнение условий — если курс не был предоставлен в полном объеме, не включает обещанные ресурсы или помощь. Необоснованный отказ — если после оплаты вы не получили доступ к материалам или доступ был ограничен без предупреждения.

Также основаниями для возврата средств могут быть другие существенные, по мнению потребителя, недостатки.

Как вернуть средства, уплаченные за онлайн-курс

В случае выявления существенных недостатков в приобретенном онлайн-курсе, юрист рекомендует прежде всего проверить условия, указанные в договоре публичной оферты или политиках возврата средств и проанализировать, есть ли возможность вернуть предоплату.

Если такие условия не предусмотрены в указанных документах, вы имеете право руководствоваться положениями ст. 8 Закона Украины "О защите прав потребителей" и требовать расторжения договора и возврата уплаченных средств.

Для этого необходимо обратиться к владельцу онлайн-курса с письменным требованием о возврате средств. Укажите в требовании основания возврата и опишите все детали вашего обращения.

В случае получения отрицательного ответа от владельца онлайн-курса, обратитесь к платежной системе. Если продавец отказывается вернуть средства, и оплата была через банковскую карту, можно подать запрос на Chargeback (процедура возврата средств на банковскую карту покупателя после спорной транзакции).

Если результаты рассмотрения обращений были неуспешными, вы также имеете право обратиться в органы защиты прав потребителей с жалобой или в суд с исковым заявлением.

Ранее мы писали, как вернуть предоплату за товар или услугу, если продавец ведет предпринимательскую деятельность без регистрации. Предоплата на карту физлица не является основанием автоматически считать сделку "неофициальной" или незаконной. Вы все равно можете требовать возврата средств и защищать свои права, даже если продавец — не ФЛП. Однако в таком случае есть определенные нюансы, ведь идентифицировать физическое лицо сложнее.

Также узнавайте, как вернуть деньги, уплаченные за товар или услугу, которые продавец не предоставил.