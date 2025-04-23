Аліменти на батьків — за яких умов та скільки мають платити діти у 2025 році

Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні, згідно із законодавством, повнолітні діти мають утримувати своїх батьків, якщо вони є непрацездатними та потребують матеріальної допомоги. За певних умов на дітей може бути покладений обов'язок зі сплати аліментів на користь батьків.

Про розмір аліментів на батьків та особливості їх стягнення розповіла адвокатка Алла Нерода.

Реклама

Читайте також:

Хто зобов'язаний утримувати батьків

Сімейним законодавством України передбачено, що обов'язок утримувати своїх непрацездатних батьків мають повнолітні діти — як біологічні, так і усиновлені юридично.

Якщо в сім'ї двоє або більше повнолітніх дітей, то обов'язок з утримання непрацездатних батьків виникає у них в рівних частках.

Умови призначення аліментів на батьків

Аліменти на батьків виплачуються дітьми добровільно — за домовленістю сторін, або примусово — за рішенням суду. Головними умовами для стягнення аліментів з дітей є:

непрацездатність батьків (хвороби, інвалідність, досягнення пенсійного віку);

відсутність у батьків джерел доходів;

маленький розмір пенсії батьків, який нездатний покрити елементарні життєві потреби (лікування, одяг, їжа тощо);

відсутність добровільної грошової допомоги від дітей на батьків;

можливість дітей надавати кошти на утримання батьків.

Крім перераховного вище, можуть також бути інші додаткові умови, які визначаються та враховуються в кожній справі індивідуально.

Який розмір аліментів на батьків в Україні

Розмір аліментів може бути встановлений за усною домовленістю та за взаємною згодою між батьками й дітьми. Якщо аліменти стягуються з дітей у судовому порядку, то їх розмір може визначатися як фіксована сума або ж певна частка від офіційного доходу платника. При розрахунку беруться до уваги такі обставини:

розмір пенсії батьків;

наявність у батьків доходу та майна;

кількість дітей, на яких покладений обов'язок з утримання батьків;

матеріальний стан дітей-платників аліментів;

стан здоров'я як батьків, так і дітей.

Залежно від справи, судом можуть враховуватися також інші аспекти.

Хто може не платити аліменти на батьків

Законодавство не є безумовним в питанні стягнення аліментів на батьків і передбачає випадки, коли у дітей не виникає такого обов'язку. Так, діти звільняються від зобов'язання платити аліменти на батьків, які:

позбавлені батьківських прав відносно усіх дітей або однієї дитини, і ці права не поновлені;

ухилялися від виконання батьківських обов'язків щодо утримання та виховання дітей;

не сплачували раніше та мають офіційну заборгованість з аліментів на дітей.

Тож загалом питання виплати аліментів на користь батьків досить гнучке та вимагає індивідуального підходу у кожному окремому випадку.

Нагадаємо, раніше у Мін'юсті заявили, що українці почали сумлінніше сплачувати аліменти та назвали причину такої тенденції.

Також дізнавайтеся, хто має сплачувати аліменти дитині військовослужбовця, який самовільно залишив частину й невідомо де перебуває.