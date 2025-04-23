Алименты на родителей — при каких условиях и сколько должны платить дети в 2025 году

Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине, согласно законодательству, совершеннолетние дети должны содержать своих родителей, если они являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи. При определенных условиях на детей может быть возложена обязанность по уплате алиментов в пользу родителей.

О размере алиментов на родителей и особенностях их взыскания рассказала адвокат Алла Нерода.

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Кто обязан содержать родителей

Семейным законодательством Украины предусмотрено, что обязанность содержать своих нетрудоспособных родителей имеют совершеннолетние дети — как биологические, так и усыновленные юридически.

Если в семье двое или больше совершеннолетних детей, то обязанность по содержанию нетрудоспособных родителей возникает у них в равных долях.

Условия назначения алиментов на родителей

Алименты на родителей выплачиваются детьми добровольно — по договоренности сторон, или принудительно — по решению суда. Главными условиями для взыскания алиментов с детей являются:

нетрудоспособность родителей (болезни, инвалидность, достижение пенсионного возраста);

отсутствие у родителей источников доходов;

маленький размер пенсии родителей, который неспособен покрыть элементарные жизненные потребности (лечение, одежда, еда и т.д.);

отсутствие добровольной денежной помощи от детей на родителей;

возможность детей предоставлять средства на содержание родителей.

Кроме вышеперечисленного, могут также быть другие дополнительные условия, которые определяются и учитываются в каждом деле индивидуально.

Какой размер алиментов на родителей в Украине

Размер алиментов может быть установлен по устной договоренности и по взаимному согласию между родителями и детьми. Если алименты взыскиваются с детей в судебном порядке, то их размер может определяться как фиксированная сумма или же определенная доля от официального дохода плательщика. При расчете принимаются во внимание следующие обстоятельства:

размер пенсии родителей;

наличие у родителей дохода и имущества;

количество детей, на которых возложена обязанность по содержанию родителей;

материальное состояние детей-плательщиков алиментов;

состояние здоровья как родителей, так и детей.

В зависимости от дела, судом могут учитываться и другие аспекты.

Кто может не платить алименты на родителей

Законодательство не является безусловным в вопросе взыскания алиментов на родителей и предусматривает случаи, когда у детей не возникает такой обязанности. Так, дети освобождаются от обязательства платить алименты на родителей, которые:

лишены родительских прав в отношении всех детей или одного ребенка, и эти права не восстановлены;

уклонялись от выполнения родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей;

не платили ранее и имеют официальную задолженность по алиментам на детей.

Поэтому в целом вопрос выплаты алиментов в пользу родителей достаточно гибкий и требует индивидуального подхода в каждом отдельном случае.

Напомним, ранее в Минюсте заявили, что украинцы начали добросовестно платить алименты и назвали причину такой тенденции.

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