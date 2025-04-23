Алименты на родителей — при каких условиях и сколько должны платить дети в 2025 году

Алименты на родителей — при каких условиях дети должны платить
В Украине, согласно законодательству, совершеннолетние дети должны содержать своих родителей, если они являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи. При определенных условиях на детей может быть возложена обязанность по уплате алиментов в пользу родителей.
О размере алиментов на родителей и особенностях их взыскания рассказала адвокат Алла Нерода.
Кто обязан содержать родителей
Семейным законодательством Украины предусмотрено, что обязанность содержать своих нетрудоспособных родителей имеют совершеннолетние дети — как биологические, так и усыновленные юридически.
Если в семье двое или больше совершеннолетних детей, то обязанность по содержанию нетрудоспособных родителей возникает у них в равных долях.
Условия назначения алиментов на родителей
Алименты на родителей выплачиваются детьми добровольно — по договоренности сторон, или принудительно — по решению суда. Главными условиями для взыскания алиментов с детей являются:
- нетрудоспособность родителей (болезни, инвалидность, достижение пенсионного возраста);
- отсутствие у родителей источников доходов;
- маленький размер пенсии родителей, который неспособен покрыть элементарные жизненные потребности (лечение, одежда, еда и т.д.);
- отсутствие добровольной денежной помощи от детей на родителей;
- возможность детей предоставлять средства на содержание родителей.
Кроме вышеперечисленного, могут также быть другие дополнительные условия, которые определяются и учитываются в каждом деле индивидуально.
Какой размер алиментов на родителей в Украине
Размер алиментов может быть установлен по устной договоренности и по взаимному согласию между родителями и детьми. Если алименты взыскиваются с детей в судебном порядке, то их размер может определяться как фиксированная сумма или же определенная доля от официального дохода плательщика. При расчете принимаются во внимание следующие обстоятельства:
- размер пенсии родителей;
- наличие у родителей дохода и имущества;
- количество детей, на которых возложена обязанность по содержанию родителей;
- материальное состояние детей-плательщиков алиментов;
- состояние здоровья как родителей, так и детей.
В зависимости от дела, судом могут учитываться и другие аспекты.
Кто может не платить алименты на родителей
Законодательство не является безусловным в вопросе взыскания алиментов на родителей и предусматривает случаи, когда у детей не возникает такой обязанности. Так, дети освобождаются от обязательства платить алименты на родителей, которые:
- лишены родительских прав в отношении всех детей или одного ребенка, и эти права не восстановлены;
- уклонялись от выполнения родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей;
- не платили ранее и имеют официальную задолженность по алиментам на детей.
Поэтому в целом вопрос выплаты алиментов в пользу родителей достаточно гибкий и требует индивидуального подхода в каждом отдельном случае.
Напомним, ранее в Минюсте заявили, что украинцы начали добросовестно платить алименты и назвали причину такой тенденции.
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