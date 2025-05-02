Фото и видео с несовершеннолетними — что должны знать родители, дети и школы

Ученики в школе. Фото: УНИАН

Учебные заведения часто практикуют публикацию на своих информационных ресурсах фото и видео со школьниками, отчитываясь так об активной деятельности. Но в подавляющем большинстве случаев не учитывается необходимость получить разрешение родителей и детей на размещение контента в Интернет-сети.

Об этом подробно рассказали на портале "Образовательного омбудсмена".

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Публикация фото и видео с несовершеннолетними

Когда фотография оказывается в Интернет-пространстве, она начинает "жить собственной жизнью". Очень просто фотография или видео с детьми может попасть к мошенникам, киберпреступникам, хакерам и т.д., которые используют контент для буллинга или шантажа.

Во время военного положения риски дополняются возможностью идентифицировать местонахождение человека и совершить в отношении несовершеннолетнего преступление.

"Ребенок в силу своего возраста не всегда может осознавать значение действий и управлять ими. Когда представители учебного заведения осуществляют фотографирование несовершеннолетних, им нужно брать разрешение у законных представителей ребенка", — говорится сообщении.

Причем необходимо получить разрешение отца и матери, а также самого школьника. Учитель, классный руководитель или директор не являются законными представителями, кроме отдельных случаев. Поэтому они не уполномочены принимать решения по осуществлению съемки, публикации фотографий в Интернете. Даже если процесс фотографирования происходит на территории школы.

Под согласием подразумевают:

письменное разрешение;

устную договоренность;

молчаливое согласие.

В последнем случае речь идет о ситуации, когда родители находятся рядом с ребенком, знают о потенциальной съемке, но не высказывают возражения. Закон позволяет фиксацию несовершеннолетних и распространение контента без их согласия, если это поможет доказать противоправное поведение, подтвердить нарушение прав человека и привлечь виновных к ответственности.

Отметим, из-за незаконной съемки и распространения контента с детьми инициаторов могут наказать финансовыми санкциями. Если человек видит в таких действиях нарушение неимущественных прав, то может обратиться в суд и требовать возмещения морального вреда.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, онлайн-курсы иногда не соответствуют заявленному качеству. Потребитель может требовать возврата денег за неудачное обучение в случае существенных недостатков. Разрешается инициировать расторжение договора и получить уплаченную сумму обратно.

Также мы писали, что дети военнослужащих со статусом участника боевых действий имеют ряд социальных гарантий. В частности это льготы на обучение, оздоровление и отдых. Дабы воспользоваться привилегиями, одному из родителей нужно обратиться к руководителю учебного заведения.