Штрафы родителям в 2025 году — за что могут серьезно наказать и на какие суммы

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Отношения между родителями и детьми не всегда бывают хорошими. Взрослые несут ответственность за воспитание малолетних, а уклонение от родительских обязанностей наказывается административной ответственностью. Другими словами, будет трудно избежать серьезных штрафов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что в Украине штрафуют родителей детей до 6 лет.

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С определенного возраста разрешается отпускать детей в школу без сопровождения. В городах ученики в основном пользуются наземным или подземным транспортом, чтобы добраться до учебного заведения. Однако на сайте Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека говорится о запрете оставления ребенка до 7 лет без присмотра.

Если в результате такой халатности возникла угроза жизни или здоровью ребенка, родителей могут привлечь к уголовной ответственности. Плюс в постановлении Кабинета Министров №176 указано, до какого возраста запрещено ездить на междугородних маршрутах:

"Не разрешается перевозить детей в возрасте до 10 лет без сопровождения взрослых, за исключением случаев перевозки детей в общеобразовательные или дошкольные учебные заведения в сельской местности автобусами внутриобластных маршрутов и регулярных специальных перевозок".

Родителям, которые отпустили малолетнего ребенка, грозит штраф по статье 185 Кодекса об административных правонарушениях:

от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1 700 грн);

от 100 до 300 необлагаемых минимумов (от 1 700 до 5 100 грн) за повторное привлечение в течение года после наложения взыскания.

Это наказание за уклонение родителей от выполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних и/или несовершеннолетних детей.

Отсутствие места регистрации

Отдельно следует выделить ответственность за отсутствие регистрации места жительства ребенка. Каждый украинец должен иметь так называемую прописку, иначе наложат штрафные санкции. После рождения младенца родители/законные представители имеют три месяца (91 день) на регистрацию.

В случае прибытия на новое место жительства следует повторно выполнить процедуру в течение 30 дней (для детей до 14 лет). Статья 197 КУоАП предусматривает предупреждение за нарушение требования и штраф в размере от 17 до 51 грн в случае повторного несоблюдения правил в течение года.

Другие штрафы для родителей малолетних детей

Родителям в Украине придется заплатить немалые суммы за такие нарушения:

ненадлежащий уход за ребенком — от 850 до 1 700 грн;

невыполнение решения органа опеки и попечительства относительно участия в воспитании ребенка — от 1 700 до 2 550 грн;

повторное невыполнение решения в течение года — от 2 550 до 5 100 грн с временным ограничением на выезд за границу и управление транспортным средством;

умышленное нарушение установленного срока пребывания ребенка за пределами Украины — от 1 700 до 3 400 грн;

доведение несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения — от 102 до 136 грн;

неоказание медицинской помощи и отсутствие лечения, рекомендованного врачами — от 1 700 до 3 400 грн.

В отдельных случаях украинцев могут привлечь к уголовной ответственности. Например, привлечение детей к попрошайничеству, алкоголизму или азартным играм наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Уклонение от уплаты алиментов и обязанности содержать несовершеннолетних/неработоспособных детей грозит штрафом от 1 700 до 3 400 грн или заключением до 2 лет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине запрещено осуществлять съемку несовершеннолетних и публиковать фото/видео в Интернете без согласия родителей. Часто таким "грешат" школы, когда выкладывают на официальные сайте или в социальные сети фотографии с учениками на различных мероприятиях.

Также мы писали, сколько стоит давать карманных ребенку в 12 лет, чтобы не разбаловать. Минимальной или максимальной суммы нет, это зависит от финансовых возможностей родителей. Но достаточно будет выделять 100-150 грн в неделю.