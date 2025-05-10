Кишенькові гроші у 12 років — скільки давати дитині на особисті потреби

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

У багатьох батьків виникає питання, чи потрібно давати дитині кишенькові гроші. Якщо відповідь особисто для них ствердна, то з’являється інша проблема: скільки доречно виділяти підлітку на особисті потреби (без урахування шкільних витрат і проїзду в громадському транспорті).

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку суму можна виділяти 12-річній дитині на кишенькові.

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Скільки грошей давати підлітку

Школярі у віці 10-12 років починають розуміти концепт фінансів. У них з’являються щоденні потреби, окрім базових (харчування, проїзд тощо). Батькам у міру власних матеріальних можливостей бажано виділяти невелику суму на кишенькові, щоби привчати дітей до основ фінансової грамотності.

"Експерти рекомендують давати дитині кишенькові з початком навчання в школі (6-7 років). Однак навчати поводитися з грошима, пояснювати їх цінність та значення, потрібно набагато раніше. З 6-річного віку батьки також можуть оформити дитячу платіжну картку", — зауважили фахівці інформаційного порталу НБУ "Гаразд".

Немає точної суми, якої вистачить дитині у віці 12 років. Це залежить від змоги батьків, регіону проживання і потреби. Краще починати з малого і збільшувати кишенькові з часом. Але оптимальна сума — від 100 до 150 грн на тиждень, цього буде достатньо для покриття основних "бажанок" підлітка.

Важливо не розбалувати дитину регулярним збільшенням кишенькових. Необхідно заздалегідь обговорити суму та не підвищувати її без нагальної потреби. Це допоможе навчитися контролю та бюджетному плануванню з раннього віку.

Чи варто платити за хатні справи

Експерт із фінансової грамотності В'ячеслав Зражевський розповів, що плата за хороші оцінки чи виконання хатніх справ — не найкращий спосіб мотивувати дитину. Таке заохочення працюватиме обмежений період часу, згодом організація власного побуту перетвориться у спосіб заробітку, а не обов’язок.

Краще не перевантажувати підлітка виконанням домашніх справ, а допомогти в пошуках альтернативних способів збільшення кишенькових. Так дитина зможе отримати цінний досвід і дізнатися щось нове, а не користуватися тільки щедрістю батьків.

Нагадаємо, часто українці дарують на день народження гроші. Але виникає питання, скільки буде доречно покласти в конверт, аби не образити іменинника. У 2025 році середній діапазон доречних сум починається від 500-700 грн, якщо йдеться про колег/знайомих, і доходить до 2 000 грн для родичів.

Також ми писали, що під час розлучення наявність неповнолітніх дітей може суттєво вплинути на розподіл майна. Суд надає перевагу тому з батьків, хто забезпечує кращі умови для дитини. Матеріальне становище стає ключовим чинником при ухваленні рішення.