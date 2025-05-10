Карманные деньги в 12 лет — сколько давать ребенку на личные нужды

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

У многих родителей возникает вопрос, нужно ли давать ребенку карманные деньги. Если ответ лично для них утвердительный, то появляется другая проблема: сколько уместно выделять подростку на личные нужды (без учета школьных расходов и проезда в общественном транспорте).

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую сумму можно выделять 12-летнему ребенку на карманные.

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Сколько денег давать подростку

Школьники в возрасте 10-12 лет начинают понимать концепт финансов. У них появляются ежедневные потребности, кроме базовых (питание, проезд и т.д.). Родителям в меру собственных материальных возможностей желательно выделять небольшую сумму на карманные, чтобы приучать детей к основам финансовой грамотности.

"Эксперты рекомендуют давать ребенку карманные с началом обучения в школе (6-7 лет). Однако учить обращаться с деньгами, объяснять их ценность и значение, нужно гораздо раньше. С 6-летнего возраста родители также могут оформить детскую платежную карту", — отметили специалисты информационного портала НБУ "Гаразд".

Нет точной суммы, которой хватит ребенку в возрасте 12 лет. Это зависит от возможности родителей, региона проживания и потребностей. Лучше начинать с малого и увеличивать карманные со временем. Но оптимальная сумма — от 100 до 150 грн в неделю, этого будет достаточно для покрытия основных "хотелок" подростка.

Важно не разбаловать ребенка регулярным увеличением карманных. Необходимо заранее обсудить сумму и не повышать ее без крайней необходимости. Это поможет научиться контролю и бюджетному планированию с раннего возраста.

Стоит ли платить за домашние дела

Эксперт по финансовой грамотности Вячеслав Зражевский рассказал, что плата за хорошие оценки или выполнение домашних дел — не лучший способ мотивировать ребенка. Такое поощрение будет работать ограниченный период времени, впоследствии организация собственного быта превратится в способ заработка, а не обязанность.

Лучше не перегружать подростка выполнением домашних дел, а помочь в поисках альтернативных способов увеличения карманных. Так ребенок сможет получить ценный опыт и узнать что-то новое, а не пользоваться только щедростью родителей.

Напомним, часто украинцы дарят на день рождения деньги. Но возникает вопрос, сколько будет уместно положить в конверт, дабы не обидеть именинника. В 2025 году средний диапазон уместных сумм начинается от 500-700 грн, если речь о коллегах/знакомых, и доходит до 2 000 грн для родственников.

Также мы писали, что при разводе наличие несовершеннолетних детей может существенно повлиять на раздел имущества. Суд отдает предпочтение тому из родителей, кто обеспечивает лучшие условия для ребенка. Материальное положение становится ключевым фактором при принятии решения.