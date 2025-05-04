Подарунок на день народження у 2025 — яку суму вже не кладуть у конверт

Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році багато українців, обираючи грошовий подарунок на день народження, стикаються з непростим питанням — скільки покласти в конверт. І хоча гроші залишаються універсальним подарунком, існує межа, яку краще не переходити — зокрема, коли йдеться про "незручну" суму.

Про те, яку сума подарунка на день народження може здатись недоречною у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Яка сума виглядає недоречно у 2025 році

Інколи визначитись з подарунком на день народження може бути дуже важко. Для таких людей ідеальним варіантом може стати конверт з грошима. Однак подарувавши замало — це може виглядати як прояв неповаги, а забагато — спробою підкреслити своє матеріальне положення.

Тож визначаючись з сумою, варто орієнтуватись на свої фінансові можливості та реальну вартість товарів, які іменник міг би придбати в магазині. Адже, в певному розумінні, гроші — це еквівалент звичайного подарунка (іграшки, гаджета, одягу тощо).

Скільки дарувати, щоб не помилитися

У 2025 році середній діапазон доречних сум такий:

колеги та знайомі — 200–700 грн;

спільні подарунки від кількох осіб — 500–1500 грн;

близькі родичі та друзі — від 1 000 до 2 000 грн.

Також варто зважати на особистий бюджет, місце святкування, вік іменинника та регіон проживання. Навіть якщо ви даруєте скромну суму, важливо подбати про оформлення. Стильний конверт, щирі побажання та приємна подача здатні зробити простий подарунок особливим. Адже справжню цінність має не сума в гривнях, а турбота та емоції, які ви вкладаєте.

Раніше ми писали, що в одному з міст України започаткували нову традицію — вшановувати найстарших мешканців громади не лише словами вдячності, а й матеріальною підтримкою. Людям похилого віку тепер до дня народження виплачують одноразову грошову допомогу.

Також ми розповідали, що підбираючи весільний подарунок молодятам, українці часто обирають конверт з грошима. Це зручний і безпрограшний варіант, який дозволяє уникнути ризику з невдалим презентом.