Весільний конверт — скільки грошей неприйнятно дарувати у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Обираючи подарунок молодятам на весілля, українці часто зупиняють вибір на конверті з грошима. Це універсальний спосіб привітати з укладанням шлюбу і не хвилюватися, чи сподобається презент отримувачам. Але часто постає питання, яку суму доречно дати, а скільки не бажано ставити в конверт.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки грошей недоречно дарувати молодятам у 2025 році.

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Скільки не варто класти в конверт

Гості на власний розсуд вирішують, яку суму дати новоспеченим чоловіку та дружині. Це залежить від багатьох факторів, зокрема фінансових можливостей, формату стосунків (родичі, колеги чи знайомі), навіть міста. Бо в невеликих населених пунктах доречно подарувати 1000 грн друзям, але в Києві/Одесі/Дніпрі цього буде замало.

З огляду на сучасний стан економіки України, споживчі ціни, темпи інфляції тощо, найнижча межа становить:

500 грн — для далекого родича, колеги по роботі;

1000 грн — для знайомих;

1 500 грн — для друзів;

2 000 — для близьких родичів.

Менші суми будуть недоречні, бо їх не вистачить, аби покрити базові витрати молодят на одного гостя. Хтось може образитися, вважаючи конверт проявом байдужості. Звісно, в кожної людини різні фінансові можливості, проте необхідно зі щирістю підійти до вибору весільного подарунку.

Ми запитали в ChatGPT, скільки прийнято давати подружжю у 2025 році. Штучний інтелект зауважив, що надто мала сума здатна викликати збентеження. Менше 1000 грн не слід дарувати мешканцям великих міста, зокрема столиці України. А якщо до 2 000 грн покладе в конверт родич або близький друг, це може сприйнятися як зневага.

Тож оптимальною є сума від 2 000 до 5 000 грн, залежно від регіону, формату весілля, фінансових можливостей і стосунків.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, дехто дарує дітям і підліткам гроші на день народження. Постає питання, скільки потрібно класти в конверт, аби не почуватися ніяково і водночас не нашкодити власному бюджету.

Також ми писали, які купюри доларів варто купувати українцям. Номінали мають значення, коли формуються фінансові плани. Наприклад, розраховуватися за покупки зручніше дрібними банкнотами, а відкладати на відпустку краще великі номінали валюти.