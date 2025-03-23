Гроші на весілля у 2025 — скільки буде не соромно покласти в конверт

Людина кладе гроші в конверт. Фото: УНІАН

Запрошення на весілля завжди приносить радість, але одразу виникає питання, що ж подарувати молодятам. Гроші залишаються найуніверсальнішим варіантом, від якого не відмовиться жодна пара. Однак може з'явитись інша дилема, яку суму покласти у конверт. У 2025 році це питання залишається актуальним, адже варто врахувати кілька важливих моментів.

Про те, скільки грошей подарувати молодятам на весілля, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Як обрати суму весільного подарунка

В Україні гроші — найпоширеніший і найзручніший подарунок на весілля. Але щоб не почуватися ніяково, визначаючись з сумою, краще орієнтуватися на кілька маркерів:

Місто святкування: у великих містах зазвичай дарують більше, ніж у невеликих містечках чи селах. Заклад: якщо святкування проходить у дорогому ресторані, доцільно врахувати витрати, які понесли наречені. Ступінь близькості: чим ближчі ви до пари (родичі, близькі друзі), тим більшу суму логічно подарувати. Колегам або знайомим достатньо символічного подарунка. Ваші фінансові можливості: орієнтуватись варто не лише на свої бажання, а й на можливості. Подарунок не повинен стати тягарем для вас.

Яку суму покласти у весільний конверт у 2025 році

Точну суму вам ніхто не назве, адже кожен дарує виходячи зі своїх фінансових можливостей та міркувань. Проте, у 2025 році, можна орієнтуватись на такі цифри:

Близькі родичі:

У великих містах (Київ, Львів, Дніпро): від 3000 до 6000 грн і більше. У маленьких містах та селах: від 2000 до 4000 грн і більше.

Друзі:

У великих містах: 1500–3000 грн з особи або 3000–6000 грн від пари. У маленьких містах та селах: 1000–2000 грн з особи або 2000–4000 грн від пари.

Далекі родичі, знайомі:

У великих містах: 1000–2000 грн. У маленьких містах та селах: 500–1000 грн.

Колеги:

У великих містах: 500–1000 грн. У маленьких містах та селах: 200–500 грн.

Гроші — це завжди доречний подарунок, який молодята зможуть використати на облаштування житла, весільну подорож чи інші сімейні витрати. Це практична підтримка для нової сім’ї, яка буде їм корисною незалежно від цифри у конверті. Знайте, що сума не так важлива, як ваша увага.

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