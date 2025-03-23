Деньги на свадьбу в 2025 — сколько будет не стыдно положить в конверт

Человек кладет деньги в конверт. Фото: УНИАН

Приглашение на свадьбу всегда приносит радость, но сразу возникает вопрос, что же подарить молодоженам. Деньги остаются самым универсальным вариантом, от которого не откажется ни одна пара. Однако может появиться другая дилемма, какую сумму положить в конверт. В 2025 году этот вопрос остается актуальным, ведь стоит учесть несколько важных моментов.

О том, сколько денег подарить молодоженам на свадьбу, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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В Украине деньги — самый распространенный и удобный подарок на свадьбу. Но чтобы не чувствовать себя неловко, определяясь с суммой, лучше ориентироваться на несколько маркеров:

Город празднования: в больших городах обычно дарят больше, чем в небольших городках или селах. Заведение: если празднование проходит в дорогом ресторане, целесообразно учесть расходы, которые понесли молодожёны. Степень близости: чем ближе вы к паре (родственники, близкие друзья), тем большую сумму логично подарить. Коллегам или знакомым достаточно символического подарка. Ваши финансовые возможности: ориентироваться стоит не только на свои желания, но и на возможности. Подарок не должен стать бременем для вас.

Какую сумму положить в свадебный конверт в 2025 году

Точную сумму вам никто не назовет, ведь каждый дарит исходя из своих финансовых возможностей и соображений. Однако, в 2025 году, можно ориентироваться на такие цифры:

Близкие родственники:

В крупных городах (Киев, Львов, Днепр): от 3000 до 6000 грн и более. В маленьких городах и селах: от 2000 до 4000 грн и более.

Друзья:

В крупных городах: 1500-3000 грн с человека или 3000-6000 грн от пары. В маленьких городах и селах: 1000-2000 грн с человека или 2000-4000 грн от пары.

Дальние родственники, знакомые:

В крупных городах: 1000-2000 грн. В маленьких городах и селах: 500-1000 грн.

Коллеги:

В крупных городах: 500-1000 грн. В маленьких городах и селах: 200-500 грн.

Деньги — это всегда уместный подарок, который молодожены смогут использовать на обустройство жилья, свадебное путешествие или другие семейные расходы. Это практическая поддержка для новой семьи, которая будет им полезной независимо от цифры в конверте. Знайте, что сумма не так важна, как ваше внимание.

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Также мы рассказывали, что в Украине стать владельцем недвижимости можно не только путем покупки или получения наследства. Еще одним законным способом является дарение.