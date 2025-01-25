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Гроші на день народження — скільки дарувати у 2025 році

25 січня 2025 10:02
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Подарунок на день народження — скільки грошей покласти в конверт у 2025 році
Гроші в конверті. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

День народження — це завжди особливий момент, коли ми прагнемо порадувати близьких людей. Актуальним подарунком завжди залишаються гроші, проте виникає питання, яку суму дарувати, щоб іменинник був задоволений, а ви не вийшли за межі свого бюджету.

Про те, яку суму варто дарувати на день народження у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Від чого залежить сума подарунка

Чим ближчі ваші стосунки, тим щедрішим зазвичай є подарунок. Наприклад, для рідних чи найкращих друзів сума більша, ніж для колег чи знайомих. Також плануючи розмір грошового подарунка варто відштовхуватись від таких факторів:

  1. Ваші фінансові можливості: головне — дарувати від щирого серця, враховуючи власний бюджет.
  2. Формат святкування: якщо вечірка відбувається у ресторані чи іншому закладі, варто врахувати витрати організатора.
  3. Місце проживання: у великих містах подарунки зазвичай дорожчі, ніж у невеликих населених пунктах.
  4. Вік іменинника: ювілей або кругла дата часто є приводом для щедрих подарунків. Дітям зазвичай дарують менше, ніж дорослим.

Які орієнтовні суми подарунка у 2025 році

Якщо ви плануєте подарунок для близьких родичів чи друзів, зазвичай у конверт кладуть від 1 000 до 2 000 гривень (або 50 доларів). Для колег чи знайомих можна обмежитись сумою у 200-700 гривень, тим паче якщо подарунок буде від кількох людей, сума буде значно більшою. У середньому українці дарують від 500 до 1500 гривень.

Щоб грошовий подарунок виглядав естетично, покладіть його у красивий конверт із нейтральним чи святковим дизайном. Не забудьте додати кілька теплих слів, наприклад: "Це для тебе на щось приємне". Уникайте акцентування на сумі подарунка, адже найважливіше — це щирі побажання та ваша увага до іменинника. Незалежно від суми, подарунок завжди має супроводжуватися теплом і турботою. Саме це зробить ваш жест особливим.

Раніше ми писали, що передача майна у подарунок регулюється положеннями Цивільного кодексу України. Згідно з умовами договору дарування, власність передається від дарувальника до обдарованого безоплатно. Ця процедура може бути виконана одразу або через певний час.

Також ми розповідали, що нерухомість може бути оформлена на дитину навіть у віці кількох місяців. Проте право розпоряджатися таким майном вона отримає лише після досягнення повноліття. В Україні існує кілька способів оформлення квартири на неповнолітню особу.

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