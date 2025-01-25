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Деньги на день рождения — сколько дарить в 2025 году

25 января 2025 10:02
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Подарок на день рождения — сколько денег положить в конверт в 2025 году
Деньги в конверте. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

День рождения — это всегда особенный момент, когда мы стремимся порадовать близких людей. Актуальным подарком всегда остаются деньги, однако возникает вопрос, какую сумму дарить, чтобы именинник был доволен, а вы не вышли за пределы своего бюджета.

О том, какую сумму стоит дарить на день рождения в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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От чего зависит сумма подарка

Чем ближе ваши отношения, тем щедрее обычно является подарок. Например, для родных или лучших друзей сумма больше, чем для коллег или знакомых. Также планируя размер денежного подарка стоит отталкиваться от таких факторов:

  1. Ваши финансовые возможности: главное — дарить от всего сердца, учитывая собственный бюджет.
  2. Формат празднования: если вечеринка происходит в ресторане или другом заведении, стоит учесть расходы организатора.
  3. Место проживания: в крупных городах подарки обычно дороже, чем в небольших населенных пунктах.
  4. Возраст именинника: юбилей или круглая дата часто является поводом для щедрых подарков. Детям обычно дарят меньше, чем взрослым.

Какие ориентировочные суммы подарка в 2025 году

Если вы планируете подарок для близких родственников или друзей, обычно в конверт кладут от 1 000 до 2 000 гривен (или 50 долларов). Для коллег или знакомых можно ограничиться суммой в 200-700 гривен, тем более, если подарок будет от нескольких человек, сумма будет значительно больше. В среднем украинцы дарят от 500 до 1 500 гривен.

Чтобы денежный подарок выглядел эстетично, положите его в красивый конверт с нейтральным или праздничным дизайном. Не забудьте добавить несколько теплых слов, например: "Это для тебя на что-то приятное". Избегайте акцентирования на сумме подарка, ведь самое важное — это искренние пожелания и ваше внимание к имениннику. Независимо от суммы, подарок всегда должен сопровождаться теплом и заботой. Именно это сделает ваш жест особенным.

Ранее мы писали, что передача имущества в подарок регулируется положениями Гражданского кодекса Украины. Согласно условиям договора дарения, собственность передается от дарителя к одаренному безвозмездно. Эта процедура может быть выполнена сразу или через определенное время.

Также мы рассказывали, что недвижимость может быть оформлена на ребенка даже в возрасте нескольких месяцев. Однако право распоряжаться таким имуществом он получит только после достижения совершеннолетия. В Украине существует несколько способов оформления квартиры на несовершеннолетнее лицо.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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