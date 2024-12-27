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Податки на новорічні подарунки — розмір у 2024 році

27 грудня 2024 13:46
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Податки на новорічні подарунки — ліміти та правила у 2024 році
Людина тримає подарунок. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Державна податкова служба України оприлюднила нові роз'яснення щодо оподаткування новорічних подарунків і матеріальної допомоги, що дається громадянам. У 2024 ці значення більші, ніж у попередньому.

Про те, як оподатковуються подарунки та матеріальна допомога у 2024 році, зазначається в Податковому кодексі України.

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Чи потрібно платити податки за подарунки

Згідно з Податковим кодексом України, подарунки, які не є грошовими виплатами та не перевищують 25% мінімальної заробітної плати, не підлягають оподаткуванню. Для 2024 року цей ліміт становить 1 775 грн, що на 100 грн більше, ніж у 2023 році (1 675 грн). Якщо ж вартість подарунка перевищує цей ліміт, надлишкова сума оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) як додаткове благо.

Сума перевищення повинна бути відображена в додатку 4ДФ за ознакою доходу "126". Це означає, що подарунки, вартість яких перевищує 1 775 грн, будуть оподатковуватись згідно з встановленими ставками ПДФО.

Який розмір матеріальної допомоги не оподатковується у 2024 році

Сума нецільової благодійної допомоги, яку фізичні та юридичні особи надають на користь платників податків протягом року, не включається до оподатковуваного доходу, якщо вона не перевищує встановлену граничну суму. У 2024 році ця сума складає 4 240 грн, що на 480 грн більше порівняно з 2023 роком (3 760 грн).

Податкова служба уточнює, що допомога до цього ліміту не підлягає оподаткуванню і повинна бути зазначена в додатку 4ДФ до Податкового розрахунку доходів фізичних осіб та єдиного внеску під кодом доходу "169".

Окремо Державна податкова служба звертає увагу, що ці положення не поширюються на профспілкові виплати своїм членам. Умови звільнення таких виплат від оподаткування регулюються іншими нормами Податкового кодексу України (п.п. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).

Таким чином, у 2024 році громадяни можуть отримувати новорічні подарунки й матеріальну допомогу без оподаткування за умови, що сума не перевищує встановлені ліміти. Водночас варто пам'ятати, що надлишок вартості подарунка буде обкладатися податками.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що з 1 січня 2025 року почне діяти закон, що передбачає збільшення податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП), зокрема, підвищення ставки військового збору. Однак за грудень підвищені ставки оподатковуватимуть лише частину доходу.

Також ми розповідали, що бюджет на 2025 рік уже затверджений, тому підприємці можуть врахувати основні показники для розрахунку податків — мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум для працездатних осіб. Якщо підприємці наймають працівників, важливо пам'ятати, що потрібно буде щомісяця сплачувати податки за них.

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