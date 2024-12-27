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Налоги на новогодние подарки – размер в 2024 году

27 декабря 2024 13:46
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Налоги на новогодние подарки — лимиты и правила в 2024 году
Человек держит подарок. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Государственная налоговая служба Украины обнародовала новые разъяснения о налогообложении новогодних подарков и материальной помощи, предоставляемой гражданам. В 2024 году эти значения больше, чем в предыдущем.

О том, как облагаются налогом подарки и материальная помощь в 2024 году, отмечается в Налоговом кодексе Украины.

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Нужно ли платить налоги за подарки

Согласно Налоговому кодексу Украины, подарки, не являющиеся денежными выплатами и не превышающие 25% минимальной заработной платы, не подлежат налогообложению. Для 2024 года этот лимит составляет 1775 грн, что на 100 грн больше, чем в 2023 году (1675 грн). Если стоимость подарка превышает этот лимит, избыточная сумма облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) как дополнительное благо.

Сумма превышения должна быть отражена в приложении 4ДФ по признаку дохода "126". Это означает, что подарки, стоимость которых превышает 1 775 грн, будут облагаться налогом согласно установленным ставкам НДФЛ.

Какой размер материальной помощи не облагается налогом в 2024 году

Сумма нецелевой благотворительной помощи, предоставляемой физическими и юридическими лицами в пользу налогоплательщиков в течение года, не включается в налогооблагаемый доход, если она не превышает установленную предельную сумму. В 2024 году эта сумма составляет 4 240 грн, что на 480 грн больше по сравнению с 2023 годом (3 760 грн).

Налоговая служба уточняет, что пособие к этому лимиту не подлежит налогообложению и должно быть указано в приложении 4ДФ к Налоговому расчету доходов физических лиц и единому взносу под кодом дохода "169".

Отдельно Государственная налоговая служба обращает внимание, что эти положения не распространяются на профсоюзные выплаты своим членам. Условия освобождения таких выплат от налогообложения регулируются другими нормами Налогового кодекса Украины (п.п. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 НКУ).

Таким образом, в 2024 году граждане могут получать новогодние подарки и материальную помощь без налогообложения при условии, что сумма не превышает установленные лимиты. В то же время, стоит помнить, что избыток стоимости подарка будет облагаться налогами.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что с 1 января 2025 г начнет действовать закон, предусматривающий увеличение налогов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), в частности, повышение ставки военного сбора. Однако за декабрь повышенные ставки будут облагаться налогом только часть дохода.

Также мы рассказывали, что бюджет на 2025 год уже утвержден, поэтому предприниматели могут учесть основные показатели для расчета налогов – минимальную заработную плату и прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Если предприниматели нанимают работников, важно помнить, что нужно будет ежемесячно платить налоги за них.

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