Фінансові міфи — які стереотипи заважають українцям правильно керувати грошима

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Багато українців формували своє ставлення до грошей, керуючись застарілими фінансовими установками. Ці переконання передавалися від батьків до дітей роками. Втім, не всі з них мають під собою реальне підґрунтя, тому варто критично переглянути деякі з них.

Про те, від яких фінансових стереотипів варто відмовитись українцям, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які фінансові стереотипи заважають українцям

У світі фінансів існує чимало стереотипів, які заважають людям розумно управляти своїми грошима. Багато хто вважає, що інвестування — справа лише для багатих чи обраних, а кредитні картки — зло в чистому вигляді. І хоча деякі поради дійсно можуть бути корисними, інші уже застаріли або взагалі ніколи не працювали. Щоб правильно використовувати свої гроші, українцям потрібно відмовитись від таких стереотипів:

Інвестування — це складно

Сьогодні інформація доступна всім. Є безліч простих матеріалів і курсів для початківців, а за потреби можна звернутися до фінансового консультанта.

Багатими стають лише ті, хто народився у заможній родині

Насправді більшість фінансово успішних людей заробили свій капітал самі — завдяки знанням, праці та вмінню керувати грошима.

Потрібно мати великі гроші, щоб інвестувати

Насправді почати можна навіть із кількох сотень гривень. Сучасні платформи дозволяють вкладати невеликі суми, а ефект складного відсотка допоможе поступово накопичити солідний капітал.

Кредитні картки — це зло

Кредитка може бути корисним фінансовим інструментом, якщо використовувати її з розумом: контролювати витрати та вчасно погашати борг.

Найнадійніше тримати гроші вдома

Гроші, які "лежать під подушкою", знецінюються через інфляцію. Натомість інвестиції допоможуть не лише зберегти, а й примножити ваші заощадження.

Нерухомість завжди зростає в ціні

Ціни на квартири та будинки залежать від багатьох чинників: економіки, попиту, політики. Купівля нерухомості — не завжди вигідна інвестиція і не гарантує прибутку.

Ідеальний час для інвестицій вже минув

Вгадати найкращий момент для інвестицій майже неможливо. Ринок постійно змінюється, а можливості з’являються регулярно. Важливо наважитись й діяти системно.

Слід розуміти, що фінансова стабільність — це результат обдуманих рішень і дисципліни. Не спирайтеся лише на чужі поради — аналізуйте інформацію та перевіряйте її з кількох джерел.

Раніше ми писали, що додатковий дохід можна отримати з несподіваних джерел. Багато українців продають колекціонерам-нумізматам рідкісні монети різних років. Зазвичай більшість обігових монет не мають значної вартості, однак існують штампи, які можуть принести своїм власникам значні суми.

Також ми розповідали, що мінімальна заробітна плата — це сума, яку зобов'язаний виплачувати працівникові за виконану ним роботу за певний період часу. Ця соціальна гарантія є обов'язковою на всій території України для усіх підприємств і організацій, незалежно від їх форми власності.